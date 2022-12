VARTA lancia tre nuove lanterne serie Outdoor Ambiance

La giusta illuminazione crea un’atmosfera accogliente anche in giardino o sul balcone e le nuove lanterne Outdoor Ambiance di VARTA rispondono proprio a questa esigenza grazie alla luce dimmerabile, alla praticità e al design curato che le rende utili non solo in campeggio ma anche per l’uso domestico.

Tutte e tre sono impermeabili (certificazione IPX4), resistono agli urti e usano 3 batterie stilo AA. Incorporano una serie di ganci nella parte superiore e inferiore in modo da appenderle con facilità anche in tenda e presentano coperture rimovibili su tre lati in modo da creare una luce chiara e brillante verso tutte le direzioni.

VARTA Outdoor Ambiance L10 e L20

Alta appena 15,3 centimetri e con un peso di soli 280 grammi, tra le tre la versione L10 (29,99 €) è la scelta migliore per un viaggio con lo zaino in spalla. Produce una luce da 150 lumen, è del caratteristico colore blu del logo aziendale, mentre il modello L20 (17,99 €) crea una luce da 400 lumen e la scocca è di colore grigio.

Entrambe offrono una luce bianca dimmerabile e, premendo un pulsante, è anche possibile cambiare tonalità di colore per creare l’atmosfera in base all’occasione.

VARTA Outdoor Ambiance L30RH

Il modello L30HR (47,99 €) invece è pensato per i lunghi tour in camper e la caratteristica principale che la differenzia dalle altre due è data dall’alimentazione ibrida: oltre a funzionare con tre batterie stilo AA, può anche essere anche alimentata dalla sua batteria interna ricaricabile.

È utilizzabile anche come powerbank, ad esempio per caricare il cellulare in caso di emergenza, e la luce è abbastanza potente da illuminare – ad esempio – una partita a carte o un tavolo da picnic, mentre impostando una illuminazione soffusa ci si può rilassare la sera prolungandone l’autonomia.

C’è anche la funzione di luce notturna con illuminazione rossa che è molto comoda per evitare di inciampare durante una passeggiata al buio e attraverso un LED colorato che si accende quando la batteria sta per scaricarsi è possibile sapere per tempo quando è arrivato il momento di collegarla al cavetto o sostituire le batterie.

