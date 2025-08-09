Ventilatore smart Philips in sconto 74,99€ invece di 99,99€

Amazon propone oggi Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000 a prezzo scontato: da 99,99€ si passa a 74,99€. Si tratta di un ventilatore regolabile con design 2-in-1 e tecnologia silenziosa, capace di offrire un raffrescamento rapido anche a distanza.

Raffrescamento potente fino a 30 metri

Il Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000 è progettato per garantire un flusso d’aria potente, percepibile fino a 30 metri di distanza. Questa capacità permette di rinfrescare ambienti di medie e grandi dimensioni in poco tempo, assicurando un comfort immediato. È ideale per salotti, camere da letto e uffici, grazie alla possibilità di orientare il flusso d’aria in modo uniforme in tutta la stanza.

Tecnologia SilentWings e modalità di utilizzo

Grazie alla tecnologia SilentWings, il livello sonoro scende a soli 19 dB(A), risultando fino al 30% più silenzioso rispetto ai modelli tradizionali. Oltre alla normale ventilazione, offre 3 velocità, modalità brezza naturale e modalità riposo. È presente anche un timer, utile per programmare lo spegnimento automatico, così da ottimizzare consumi e comfort nelle ore notturne.

Il design 2-in-1 consente di utilizzarlo sia come ventilatore da tavolo sia come piantana, adattandosi allo spazio disponibile. Il telaio moderno e sottile permette di integrarlo facilmente con diversi stili di arredamento, mantenendo prestazioni comparabili a ventilatori di dimensioni maggiori.

Il prezzo di listino del Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000 è 99,99€, ma oggi è acquistabile a 74,99€ invece di 99,99€.

