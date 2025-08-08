Disponibile Font Ergo Sum Volume 2, il libro gratuito che racconta la strana storia dei caratteri

È disponibile per il download gratuito per tutte le piattaforma Font Ergo Sum Volume 2, il libro che parla della storia dei caratteri in modo semplice e un po’ giocoso.

Il libro, che segue il Volume 1 pubblicato qualche mese fa (ancora disponibile), è scritto da Matteo Discardi, nostro storico collaboratore, con la supervisione di Fabrizio Frattini ed edito da Macitynet.

Al pari del primo volume, anche in questo caso il libro è distribuito gratuitamente per tutte le piattaforme, partendo da Apple Books per Mac/iPhone/iPad sino a Kindle Unlimited per i lettori di Amazon, passando anche per Kobo Store e Google Libri (per Android).

L’insospettabile storia dei font, curiosa e bizzarra

Li usiamo tutti i giorni, spesso senza neppure farci caso: e non solo chi si occupa di grafica o di tipografia, ma chiunque utilizzi una qualunque app, anche quelle più diffuse come TextEdit di Apple o Word di Microsoft, passando anche per InDesign, QuarkXPress o Illustrator fa uso sovente dei caratteri, in inglese font, che sono alla base del testo scritto.

Ma spesso ne ignoriamo la storia e gli aneddoti che hanno portato incredibili artisti a progettare e realizzare il design di queste font, che da più di mezzo secolo sono la parte più silenziosa e importante di tutta la comunicazione.

Font Ergo Sum non vuole essere un libro che parla solo di design e di tecnica, ma un modo per raccontare la storia attraverso il mondo dei caratteri, per scoprire aneddoti strani e intriganti.

Ad esempio, nonostante la nascita della stampa si debba a Gutenberg attorno al 1455, c’è un font, molto usato e famoso, che arriva direttamente dall’epoca della Roma imperiale?

O che un carattere è stato usato come prova in un processo (non il contenuto dei documenti, proprio il font!), mentre in un altro processo, un giudice ha rifiutato un documento legale perchè secondo lui aveva il font sbagliato?.

Ma non è finita qui! Nonostante l’Italia sia stranamente avversa a vincere la più famosa coppa Europea di calcio, c’è un bel po’ di italianità nel logo della Champions League; c’è anche un font che oggi è usato moltissimo dai motociclisti e rockettari metal più duri ma che all’inizio era nato per gli inviti ai matrimoni.

E ci sono due caratteri, nati dalla stessa azienda (che i lettori di Macitynet conoscono molto bene), molto diversi ma che hanno lo stesso nome e operano per lo stesso scopo.

Ci sono anche caratteri capaci di sfuggire ad ogni tipo di classificazione, avendo uno stile graziato, ma essendo senza grazie, un altro carattere che all’epoca era considerato assolutamente di secondaria importanza, e usato per i progetti più economici, oggi è la base per la maggior parte di font che conosciamo.

Un mondo sconosciuto

Insomma, non si può dire che la storia delle font sia noiosa: per molti è di sicuro sottovalutata, e quelle voci nel menu di Word, InDesign o Pages spesso sono solo una seccatura, e non riusciamo a capire la differenza tra un carattere e l’altro… sino a che non lo vediamo all’opera in un testo o in un titolo.

Font Ergo Sum nasce proprio per raccontare che cosa c’è dietro il design dei caratteri, la storia che raccontano, dove sono nati e perché, quali sono gli aneddoti curiosi che li circondano, molte verità e alcune strane o bizzarre chiacchiere da corridoio.

FONT ERGO SUM

FONT ERGO SUM è un gruppo presente su Facebook e Instagram che si occupa di raccontare le vicende delle font, in modo semplice e veloce, con capitoli fruibili… nel tempo di un caffè.

Questo libro raccoglie le storie dei secondi 50 font (mentre i primi 50 sono stati raccontati nel primo volume, sempre gratuito), partendo dal delizioso, delicato ma caparbio Perpetua (di Eric Gill) sino al ricercato Desire Pro (di Charles Borges de Oliveira). Rispetto alle storie raccontate nelle pagine social molte parti sono state riviste e approfondite, avendo più spazio e contando su una sua maggiore esperienza.

Nel finale troverete anche un’appendice del tutto originale, non presente sui Social, che racconta la storia di Johannes Gutenberg, il papà di tutti i caratteri: come è nata la sua invenzione e del perché, nonostante lo abbia reso un personaggio unico nella storia dell’umanità, è stata anche la sua più grande rovina.

Download

Il secondo volume di Font Ergo Sum può essere scaricato gratuitamente per Mac/iPhone/iPad da Apple Books, per Android da Google Libri, per i lettori Kobo da Kobo Store.

Gli utenti di Amazon Kindle Unlimited possono leggere il libro gratuitamente partendo da questo link. Resta ovviamente disponibile il primo volume di Font Ergo Sum, sempre gratuito, partendo da questo indirizzo.