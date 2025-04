VideoProc Converter AI, sconto del 62% sul convertitore video con AI

Pubblicità È stato rilasciato un importante aggiornamento per VideoProc Converter AI, introducendo significative migliorie nelle prestazioni e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per utenti Windows e macOS. Questo aggiornamento mira a ottimizzare il processo di miglioramento di video e foto, rendendolo più veloce ed efficiente. Offerta Speciale – Risparmia il 62% sulla Licenza a Vita Gli attuali utenti con licenza possono aggiornare gratuitamente, mentre i nuovi utenti possono approfittare dell’Offerta di Pasqua con uno sconto del 62% sulla Licenza a Vita, a soli 29,95 euro, una quota unica, la possiedi per sempre con aggiornamenti gratuiti illimitati. Accesso a vita e aggiornamenti gratuiti.

Bonus: Licenza di 6 mesi per Aiarty Image Matting – rimuovi, sfoca o cambia facilmente gli sfondi delle foto con l’IA.

Garanzia di rimborso di 30 giorni. Prestazioni Migliorate e Nuove Funzionalità AI L’ultima versione di VideoProc Converter AI offre un potenziamento notevole, in particolare nell’upscaling video, che ora risulta fino all’80% più rapido grazie ad algoritmi ottimizzati e una migliore codifica video. Questo permette di migliorare la qualità di video datati (SD, VHS, DVD), registrazioni a bassa risoluzione e film classici, portandoli a risoluzioni HD/4K con maggiore nitidezza e dettaglio in tempi ridotti. Per gli utenti Mac, l’aggiornamento introduce diverse novità potenti: AI Super Resolution: Effettua l’upscaling dei video fino a 4K, migliorando la nitidezza dei dettagli. Image AI: Consente di migliorare le foto effettuando l’upscaling fino a qualità 4K, 8K o 10K, preservando i dettagli per zoom, ritagli e stampe. Include anche funzioni per ripristinare volti sfocati nei ritratti e colorare automaticamente immagini in bianco e nero. AI Frame Interpolation: Aumenta il frame rate dei video (da 30/60 FPS fino a 120/240 FPS) per una riproduzione più fluida e la creazione di effetti slow-motion di impatto. Gli utenti Windows beneficiano inoltre di funzioni esclusive (presto disponibili anche per Mac): AI Video Stabilization: Rimuove le vibrazioni indesiderate da riprese effettuate con smartphone, GoPro, droni o altre videocamere.

AI Noise Reduction: Riduce automaticamente il rumore di fondo nelle tracce audio, garantendo una maggiore chiarezza. Un Toolkit Video Completo Oltre alle funzionalità AI, VideoProc Converter AI si conferma come una suite completa per l’elaborazione video, integrando strumenti per: Convertire: Supporta la conversione di video, audio e DVD in oltre 420 formati (inclusi MP4 HEVC/H.264, MOV, AVI, MKV, MP3).

Comprimere: Riduce le dimensioni di file video di grandi dimensioni (es. MOV/MKV) senza compromettere la qualità.

Modificare: Offre funzioni di editing di base come tagliare, unire, ritagliare, ruotare, dividere video, regolare volume e velocità.

Scaricare: Permette di salvare video e playlist online mantenendo la qualità originale e di convertire video online in formati audio come MP3 e AAC.

Registrare: Cattura lo schermo (intero o parziale) con audio e opzioni webcam. Offerta Speciale Pasquale In concomitanza con il lancio dell’aggiornamento, è attiva un’offerta speciale per Pasqua. I nuovi utenti possono acquistare la Licenza a Vita di VideoProc Converter AI con uno sconto dal prezzo di €29,95 (invece di €78,90, tasse escluse). Questa licenza garantisce accesso illimitato al software e a tutti gli aggiornamenti futuri, senza necessità di abbonamenti. L’offerta include anche una licenza bonus di 6 mesi per Aiarty Image Matting, uno strumento AI per rimuovere o modificare sfondi nelle foto, ed è coperta da una garanzia di rimborso di 30 giorni. Gli utenti già esistenti possono aggiornare gratuitamente alla nuova versione. Questo aggiornamento posiziona VideoProc Converter AI come una soluzione versatile e accessibile per chiunque desideri migliorare la qualità dei propri contenuti multimediali, dai creatori di contenuti agli utenti che vogliono semplicemente ottimizzare la propria libreria video e fotografica.

