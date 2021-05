Vocolink Mistflow è l’umidificatore smart con lampada compatibile Homekit, Alexa e Google

Ristabilire il corretto tasso di umidità in ambiente e letteralmente personalizzare l'”atmosfera” di una stanza con luci e profumi è quello che fa, Mistflow, l’accessorio di Vocolinc disponibile da inizio 2021 anche nel nostro Paese.

L’umidificatore Vocolink Mistflow è simile ad altri prodotti di provenienza orientale ma ha una caratteristica fondamentale: è programmabile e attivabile non solo ad orari precisi ma anche in funzione delle correnti condizioni ambientali: se la stanza del vostro bambino o del vostro anziano ha una umidità troppo bassa la compensa attivandosi con il suo sistema ad ultrasuoni, se volete creare una ambientazione di rilassamento in bagno, in salotto o in camera attiva il giusto colore della lampada e può diffondere nell’aria profumi particolari nella sua nebbiolina.

Tutto questo avviene attraverso il collegamento Wi-Fi e alla possibilità di essere controllato non solo dai soliti Alexa e Assistente Google ma anche da Homekit e questo lo rende al momento l’unico dispositivo con questa caratteristica.

L’umidificatore è sufficiente, con i suo 2,5 Litri di capacità a gestire una stanza di circa 40mq: un grande living o un miniappartamento e tutto con il controllo diretto con touch, la voce, l’azionamento attraverso un app direttamente in casa o in remoto (per Homekit sono necessari o Apple TV o Homepod Mini o un iPad). La modalità di riempimento dall’alto rende la pulizia e il riempimento molto semplice . Basta aprire il coperchio e versare l’acqua direttamente dall’alto. Il MistFlow che può erogare la sua nebbiolina per un massimo di 30 ore si spegne automaticamente quando finisce l’acqua e avvisa immediatamente l’utente tramite il tuo smartphone ed un segnale acustico.

L’applicazione di Vocolink ha sia la scelta di colori sia una speciale modalità Rainbow Spectrum Mood Light che permette di scegliere tra 16 milioni di colori e applicare effetti di luce per creare l’atmosfera perfetta per lroutine quotidiane, oppure per rilassarsi sul divano.



L’umidificatore Smart di Vocolink si può acquistare a 69,99 Euro Iva compresa su Amazon.