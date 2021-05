Rilevatore di fumo Xiaomi Honeywell in offerta a 28,3€

Mettete al sicuro le vostre case con un rilevatore di fumo. Oggi, tra le migliori soluzioni possibili, quella di Xiaomi Honeywell, davvero economica, ma completa, dotta anche di un potente allarme acustico. Potete acquistarlo a questo indirizzo in offerta lampo a 28,39 euro.

Si tratta, sostanzialmente, di un vero e proprio allarme antincendio, che rileva la presenza di fumo in casa, e che quindi vi mette in guardia. Ovviamente, prima di acquistarlo, è bene sapere che per il corretto funzionamento, è necessario abbinarlo ad un gateway compatibile.

Si fregia della connessione Bluetooth 5.0, quindi potente e stabile, e al suo interno propone una batteria CR17450 a lunga durata, da ben 2400mAh, che offre un’autonomia di circa 5 anni.

Come già accennato, si tratta di un vero e proprio sistema di allarme completo, dotato di una sirena interna, che darà l’allarme ogni qual volta viene rivelato fumo. Nel dettaglio, la sirena propone un allarme di oltre 80 dB.

Il tutto, in un form factor davvero contenuto, con dimensioni del prodotto pari a 96 x 40 mm, con inclusa la piastra di montaggio. Anche il peso, naturalmente, è irrisorio, pari a circa 139 grammi.

All’interno della confezione, oltre al rilevatore di fumo Xiaomi Mijia Honeywell, anche la piastra di montaggio inclusa nel prezzo, o gli adesivi per un montaggio ancor più semplice.

Potete acquistare il rilevatore di fumo Xiaomi direttamente a questo indirizzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.