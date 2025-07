Come risparmiare su viaggi e acquisti online usando una VPN

Quando si prenotano voli, hotel o auto a noleggio, oppure si acquista online, i prezzi che appaiono possono variare sensibilmente a seconda della posizione geografica, del dispositivo utilizzato, della cronologia di navigazione e persino della lingua impostata nel browser. Questa pratica, conosciuta come dynamic pricing, è molto comune tra compagnie aeree, portali di viaggio, e-commerce e servizi in abbonamento.

Utilizzare una VPN in tali contesti consente di aggirare queste logiche di prezzo, visualizzando tariffe alternative e potenzialmente più vantaggiose. Basta praticamente cambiare virtualmente la propria posizione per confrontare prezzi da altri paesi, accedendo così ad offerte pensate per mercati differenti.

Continuate a leggere qui sotto perché vi spieghiamo meglio come funziona.

Come risparmiare sui voli con un VPN

Per trovare voli aerei a prezzi più bassi, vi basta avere una VPN e seguire questi pochi e semplici passaggi:

Cancellare cookie e cronologia del browser prima di iniziare la ricerca; Connettersi a un server VPN in un altro paese. Alcuni utenti hanno riscontrato prezzi più bassi connessi da India, Messico, o Paesi del Sud-est asiatico; Visitare i siti web ufficiali delle compagnie aeree (come ITA Airways, Ryanair, Lufthansa, eccetera) oppure usare piattaforme online che confrontano offerte di volo (come Skyscanner, Google Flights, Expedia, eDreams, Kayak, e via dicendo); Confrontare i prezzi visualizzati da diverse località virtuali; Ripetere la ricerca cambiando server e tenere traccia dei risultati più convenienti.

Questa tecnica permette di evitare i rincari automatici dovuti al numero di visite ripetute o alla provenienza geografica. Per esempio, lo stesso volo da Roma a Bangkok potrebbe costare meno se prenotato virtualmente da Bangkok o da un altro Paese con reddito medio più basso.

Usare una VPN per prenotare hotel e noleggiare auto a prezzi più bassi

Anche i siti di prenotazione alberghiera e noleggio auto applicano tariffe differenziate per motivi simili. Quindi cambiando la posizione virtuale con una VPN si possono ottenere prezzi locali, spesso più bassi di quelli proposti a chi si connette dall’estero.

Alcuni suggerimenti pratici:

Provare a connettersi da paesi con valuta più debole o con meno potere d’acquisto;

o con meno potere d’acquisto; Fare ricerche in incognito e cambiare server tra una ricerca e l’altra;

e cambiare server tra una ricerca e l’altra; Confrontare offerte tra portali internazionali e siti ufficiali delle strutture;

e siti ufficiali delle strutture; Verificare se è possibile prenotare in valuta locale: in alcuni casi può portare a risparmi significativi.

Chi viaggia spesso può anche sfruttare i vantaggi dei programmi fedeltà internazionali, attivabili solo da determinate regioni. Anche in questo caso, una VPN diventa un alleato utile per accedervi con facilità.

Risparmiare sugli acquisti online con una VPN

Gli acquisti online non fanno eccezione. Molti siti di e-commerce offrono sconti esclusivi per utenti di determinate regioni o promozioni temporanee visibili solo da alcuni paesi. Con una VPN si possono esplorare queste variazioni e approfittare di offerte non disponibili nel proprio mercato locale e quindi risparmiare su:

Abbonamenti a software o servizi digitali (come suite creative e servizi cloud);

(come suite creative e servizi cloud); Piattaforme di streaming che spesso applicano prezzi differenti in base al paese;

che spesso applicano prezzi differenti in base al paese; Giochi, app e contenuti digitali, in particolare su piattaforme come Steam o App Store.

Cambiare la propria posizione virtuale può significare pagare meno per lo stesso servizio, per altro in modo del tutto legale e sicuro.

Come scegliere la VPN giusta per viaggi e shopping

Per ottenere questi vantaggi, è essenziale scegliere una VPN affidabile e adatta all’uso in mobilità. Ecco alcuni criteri da considerare:

Ampia rete di server internazionali per poter cambiare posizione facilmente;

per poter cambiare posizione facilmente; Connessione stabile e veloce , utile soprattutto per prenotazioni in tempo reale;

, utile soprattutto per prenotazioni in tempo reale; Nessuna registrazione dei dati di navigazione e politica no-log ;

e ; Prezzi accessibili , con piani flessibili a seconda della durata;

, con piani flessibili a seconda della durata; App semplici da usare, disponibili su più dispositivi e piattaforme.

Una delle soluzioni consigliate è Surfshark, una VPN che unisce semplicità d’uso, buona copertura globale e funzionalità avanzate, come la possibilità di connettere dispositivi illimitati o attivare il blocco automatico degli annunci e dei tracker.

Altri vantaggi dell’uso di una VPN durante i viaggi e per lo shopping

Oltre al risparmio economico, usare un VPN durante i viaggi porta altri vantaggi come:

Maggiore sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche come quelle presenti in hotel, aeroporti o bar;

come quelle presenti in hotel, aeroporti o bar; Accesso a contenuti locali o servizi bloccati all’estero ;

; Navigazione più anonima , evitando il tracciamento da parte dei portali di prenotazione;

, evitando il tracciamento da parte dei portali di prenotazione; Protezione della privacy, specialmente in paesi con regolamenti severi sull’uso di internet.

Avere una VPN attiva significa anche poter continuare a utilizzare in sicurezza i propri conti online, app bancarie o servizi di home banking, riducendo il rischio di furti di dati.

Domande frequenti

È legale usare una VPN per prenotazioni di viaggio e acquisti online?

Sì, in gran parte dei paesi è assolutamente legale. Tuttavia, in alcune nazioni come Cina o Russia, l’utilizzo di una VPN è regolamentato o limitato. È sempre bene informarsi sulle leggi locali prima dell’uso.

Una VPN gratuita va bene per viaggiare?

In teoria sì, ma nella pratica no. Molte VPN gratuite hanno limiti di banda, poche opzioni di localizzazione e bassi livelli di sicurezza. Inoltre, alcune raccolgono i dati degli utenti per fini pubblicitari. Per risparmiare davvero in modo sicuro, è consigliabile scegliere un servizio a pagamento affidabile.

Con una VPN posso vedere Netflix o altri servizi di streaming all’estero?

Sì, molte VPN permettono di accedere alle librerie locali di piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Serve però un provider che offra server ottimizzati per questo uso.

Il prezzo cambia anche in base al tipo di dispositivo?

Sì, alcuni siti mostrano prezzi differenti tra desktop e mobile. Anche questo può essere testato usando una VPN e alternando tra dispositivi diversi.

In definitiva se volete risparmiare durante i viaggi e negli acquisti online, iniziare a usare una VPN è una delle strategie più semplici ed efficaci. Bastano pochi click per ottenere prezzi più equi, aumentare la sicurezza e godersi una maggiore libertà digitale.