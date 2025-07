SharkNinja Ninja CRISPi è la friggitrice ad aria portatile 4 in 1

Chi ha provato almeno una volta una friggitrice ad aria non torna più indietro: con SharkNinja Ninja CRISPi la potenza e la praticità di una friggitrice ad aria di dimensioni standard sono disponibili sempre e ovunque con un sistema 4 in 1 portatile che permette di friggere, arrostire, riscaldare, mantenere in caldo e persino conservare gli alimenti.

Si può cuocere su qualsiasi piano di lavoro a portata di una presa elettrica, occupando poco spazio quando non utilizzata, grazie al design che permette di impilare tutte le componenti. Il cuore del sistema è Ninja CRISPi Power Pod, il modulo rimovibile che ospita la friggitrice ad aria da 1.700 watt: si può agganciare e sganciare dai due contenitori in vetro inclusi da 1,4 litri e 3,8 litri.

I contenitori in vetro sono resistenti agli shock termici: si usano sia per cucinare che per conservare e trasportare il cibo grazie ai coperchi resistenti alle perdite, anche questi inclusi nella dotazione. La possibilità di usare lo stesso contenitore per cuocere, riscaldare, conservare e trasportare, riduce il disordine e le stoviglie da pulire.

Ma ci sono altri vantaggi: i contenitori in vetro permettono di cucinare senza PFAS, quindi evitando piastre per frittura anti-aderenti in ceramica. Una volta terminato l’uso sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia senza pensieri. Naturalmente, come tutte le friggitrici ad aria, anche SharkNinja Ninja CRISPi mette a disposizione la funzione Air Fry per cuocere con poco o zero olio, riducendo i grassi fino al 75%.

Con SharkNinja Ninja CRISPi è possibile cucinare sia piccole pietanze, per contorni e snack e monoporzioni in meno di 15 minuti, che pasti completi per sei porzioni per una intera famiglia, con spazio sufficiente per un pollo intero da 1,2 kg.

SharkNinja Ninja CRISPi, prezzo e disponibilità

Il sistema di cottura SharkNinja Ninja CRISPi è già disponibile sul sito del costruttore al prezzo di listino di 179,99 euro: si può acquistare anche nel negozio del marchio su Amazon in tre colorazioni: grigio, pietra e verde.

