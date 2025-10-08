Festa Prime, tutte le offerte Wacom per il disegno digitale

Se parliamo di disegno digitale, c’è un nome che da decenni fa scuola: Wacom, diventata il punto di riferimento per illustratori, fumettisti, designer e fotografi che cercano la naturalezza del gesto manuale unita alla precisione del digitale.
Le penne di Wacom, basate sulla tecnologia EMR senza batteria, sono sinonimo di comfort, sensibilità e controllo assoluto. Oggi, l’offerta Wacom è ampia e adatta a ogni livello creativo, dai principianti ai professionisti più esigenti. Scopriamo insieme le principali famiglie di prodotti e i prezzi scontati in occasione della Festa delle offerte Prime.
Wacom One: creatività accessibile per chi inizia
La linea Wacom One rappresenta la porta d’ingresso al mondo del disegno digitale. Le tavolette One by Wacom, disponibili nei formati Small e Medium, offrono un’esperienza semplice e intuitiva, compatibile con Windows, macOS, Chromebook e Android. La penna EMR inclusa non necessita di batterie e permette di disegnare con naturalezza, come su carta.
Per chi desidera un passo in più, i modelli Wacom One S e M integrano la connessione Bluetooth, per una maggiore libertà di movimento. Infine, la Wacom One 12, con il suo display Full HD da 11,6 pollici e copertura colore al 99% sRGB, porta la creatività a un livello superiore, rendendo visibile ogni tratto direttamente sullo schermo.
Wacom Intuos: precisione e portabilità per creativi in crescita
La serie Wacom Intuos è pensata per chi ha già dimestichezza con il disegno digitale e cerca uno strumento più completo. Le versioni Intuos S e Medium offrono sensibilità alla pressione e controlli personalizzabili, ideali per illustrazione, fotoritocco e manga.
I modelli Intuos Pro, nelle varianti Small e Large, elevano l’esperienza con la penna Wacom Pro Pen 3, che garantisce livelli di precisione professionale e una costruzione robusta per chi lavora in mobilità o su progetti complessi di modellazione 3D, animazione e montaggio video.
Wacom Cintiq: lo standard per i professionisti del disegno
Chi lavora ogni giorno nel campo dell’illustrazione o del concept art conosce bene la linea Wacom Cintiq. Le tavolette Cintiq 16 e 22 offrono schermi Full HD e penne Pro Pen 2 con oltre 8.000 livelli di pressione, perfette per un controllo naturale e colori vivi.
La gamma top di gamma Cintiq Pro 24 e Cintiq Pro 24 Touch, con display fino a 4K UHD, è lo strumento definitivo per studi di design, fumettisti e professionisti dell’animazione che desiderano la massima fedeltà visiva e una risposta immediata al tratto.
Wacom Pen: l’evoluzione nella penna digitale
Cuore pulsante di ogni tavoletta, le penne Wacom come la Grip Pen, la Pro Pen 2 e la KP-502 offrono impugnature ergonomiche e una sensibilità naturale.