Festa Prime con gli sconti sull’arte del barbecue Weber

Grigliare non è solo cucinare: è un rituale che unisce persone, aromi e passione. Da decenni, Weber è sicuramente sinonimo di eccellenza nel mondo del barbecue, con una gamma di prodotti che soddisfa tutti, dai puristi della brace ai fan delle soluzioni più pratiche e tecnologiche.
Leader mondiale nella produzione di barbecue e accessori, l’azienda americana continua a innovare, offrendo strumenti che uniscono design, sicurezza e risultati sempre perfetti, qualunque sia la fonte di alimentazione scelta. Date uno sguardo ai prodotti in sconto per la Festa delle offerte Prime.
La carbonella
Se amate la cottura autentica e i sapori intensi del fuoco vivo, il Weber Compact Kettle BBQ è un’icona intramontabile. Il suo design classico con coperchio e caldaia smaltati in porcellana e la griglia cromata da 57 cm garantiscono una cottura uniforme e il vero gusto del barbecue a carbone. Compatto ma performante, è ideale per giardini e terrazze, pronto a trasformare ogni pranzo all’aperto in una festa di profumi e convivialità.
La cottura a gas
Per chi invece preferisce la praticità del gas, la linea Spirit porta la grigliata a un livello superiore. I modelli Weber Spirit E-210 e E-310, con due o tre bruciatori, termometro integrato e superfici di cottura generose, vi permettono di gestire con precisione ogni pietanza, riducendo fumo e tempi di attesa. Solidità, controllo e facilità di pulizia li rendono alleati ideali per chi ama grigliare spesso e con risultati sempre costanti.
Grigliare con l’elettricità
Anche chi vive in città o ha poco spazio può contare sulla qualità Weber grazie ai barbecue elettrici Lumin Compact, in versione da tavolo o con stand. Raggiungono fino a 315 °C e offrono funzioni versatili come affumicatura, cottura al vapore e scongelamento, il tutto con zero emissioni e massima semplicità.
Gli accessori
A completare l’esperienza ci sono gli accessori Weber, pensati per ogni fase della grigliata: dai trucioli d’affumicatura in legno naturale, alle pietre per pizza in cordierite, fino alle piastre in ceramica, ai termometri digitali e ai set di pulizia professionali. Ogni dettaglio è studiato per offrirvi sicurezza, precisione e gusto autentico, nel pieno rispetto della tradizione e dell’ambiente.