Western Digital sfodera i dischi fissi WD Red Pro da 26TB

Da soli gli SSD non bastano per gestire le immense richieste di dati per l’Intelligenza Artificiale AI, l’apprendimento automatico, i flussi di lavoro aziendali, videosorveglianza, fino alla creazione e analisi dei contenuti: sono progettati per queste applicazioni i nuovi hard disk Western Digital con capacità ora fino a ben 26TB con le unità WD Red Pro e WD Purple Pro.

WD Red Pro da 26TB

In tutti i casi appena elencati aziende e utenti richiedono prestazioni superiori, maggiore capacità e flessibilità. In particolare le unità WD Red Pro sono pensate per sistemi di archiviazione multi-bay RAID e NAS per gestire carichi di lavoro intensivi. Il tempo medio tra guasti MTBF è di ben 2,5 milioni di ore con carichi di lavoro supportati fino a 550TB all’anno.

Valori elevati che confermano la progettazione per funzionare in ambienti multiutente, 24 ore su 24, sette giorni su sette. La tracciabilità e l’efficienza nella gestione dei dati è assicurata dalla tecnologia OptiNAND che sfrutta memorie NAND Flash integrate nel disco fisso per migliorare capacità, prestazioni e affidabilità.

L’hard disk WD Red Pro da 26TB è proposto al prezzo consigliato di 913,99 euro: sul sito del costruttore è in vendita a 845 euro, mentre su Amazon sono disponibili tutti i tagli e presto dovrebbe arrivare anche il modello da 26TB.

WD Purple Pro da 26TB

Invece per i sistemi di videosorveglianza e la videoregistrazione digitale Western Digital propone WD Purple Pro, anche questo ora con capacità fino a 26TB.

Qui a fare la differenza contribuisce la tecnologia ePMR Enhanced Perpendicular Magnetic Recording sia in termini di capacità che di affidabilità. Si tratta di unità progettate per essere sempre operative, 24 ore su 24, sette giorni su sette, per videoregistrazione con analisi AI e ambienti cloud.

Le unità impiegate nella soluzione di storage Western Digital a 11 dischi permettono di verificare lo stato di salute degli hard disk tramite Digital Device Analytics del costruttore, mentre grazie alla tecnologia AllFrame supporta fino a ben 64 telecamere HD a flusso singolo oppure 32 flussi AI per il deep Learning.

