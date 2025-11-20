WhatsApp, arriva la funzione anti-truffa: rischi di essere hackerato se non la attivi subito

Con l’aumento di frodi online, il servizio di messagistica ha introdotto una funzionalità per la sicurezza degli utenti

È ormai noto come le truffe online siano aumentate negli ultimi tempi, i numeri sono purtroppo allarmanti e le tecniche utilizzate dai cybercriminali sono sempre più sofisticate e, quindi, insidiose. Ora i malviventi non si limitano più a utilizzare mail o telefonate, ma usano come canale di attivazione anche quelle applicazioni che sono più usate dagli utenti, come WhatsApp.

Il servizio di messagistica istantanea è diventato veicolo di molti generi di truffe, per questo motivo Meta ha deciso di intervenire introducendo una nuova funzionalità per la sicurezza degli utenti. Un passo in avanti che dovrebbe garantire una maggiore tutela in un momento in cui anche l’applicazione in questione cela una moltitudine di insidie.

Nuova funzione WhatsApp per la sicurezza degli utenti, come proteggersi dalle truffe

Proprio perché i casi di truffe che utilizzano WhatsApp come canale sono in costante aumento, Meta ha deciso di intervenire con una funzione che serve a proteggere gli utenti quando condividono lo schermo per le videochiamate attraverso l’app, servizio utilizzatissimo e per questo terreno fertile per i cybercriminali.

Numerose truffe, infatti, sono costruite per usare come veicolo le videochiamate, così Meta ha inserito un avviso che compare sullo schermo quando l’utente fa partire la condivisione dello schermo. Altro non è che una comunicazione che mira a catturare l’attenzione dell’utente, ricordandogli quali sono i rischi in cui ci si può imbattere, spingendolo a un’attenta riflessione prima di divulgare informazioni e dati sensibili.

Come funziona questa novità? Il sistema è molto semplice, non appena l’utente nel corso di una videochiamata sceglie la condivisone dello schermo e il contatto con cui si sta interagendo non è tra quelli salvati in rubrica, l’applicazione interviene con un blocco e fa comparire un messaggio molto chiaro: “Condividi il tuo schermo solo con persone di cui ti fidi. Potranno vedere tutto ciò che appare sul tuo dispositivo, incluse informazioni riservate come i tuoi dati bancari“.

In questo modo l’utente può decidere se proseguire o meno con la condivisione dello schermo. Si tratta di una comunicazione importante perché mira a sensibilizzare gli utenti, informandoli e mettendoli in allarme. Un aspetto fondamentale se si pensa che ancora in tanti ignorano quelli che sono i possibili rischi e le numerose truffe che si attivano anche utilizzando WhatsApp.

La decisione di Meta è tutt’altro che causale, l’esigenza di “fare qualcosa” nasce dai numeri allarmanti che l’azienda ha stilato, solo nel 2025 sono stati bloccati all’incirca 8 milioni di account che erano collegati a centri di truffa sparsi per il mondo, dalle Filippine agli Emirati Arabi. Informare gli utenti, dunque, è il primo passo per contrastare i tentativi di truffa, nello specifico quelle che utilizzano le videochiamate sono particolarmente rischiose, perché trattandosi di una comunicazione faccia a faccia sembrano insospettabili.

E invece l’insidia risiede proprio nel fatto che l’utente è portato a fidarsi di chi “ci mette la faccia”. Gli hacker fingono di essere operatori bancari o comunque persone che gestiscono alcuni servizi, da qui partono le richieste di pagamenti, attraverso link su cui cliccare o entrando nella applicazione della propria banca. Con la condivisione dello schermo gli hacker supervisionano ogni operazione, riuscendo a ottenere così dati sensibili, da utilizzare così per la truffa.