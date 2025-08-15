Facebook Twitter Youtube

Black Friday di Ferragosto, Creative Cloud a metà prezzo

Un Ferragosto che assomiglia al Black Friday. È questo quel che potete vivere oggi acquistando in un inatteso sconto del 43% la Creative Cloud, prodotto di bandiera di Adobe, a solo 447€ €, 37 euro al mese invece dei 79,96 euro del prezzo ufficiale.

La Creative Cloud Standard ha bisogno di poche presentazioni. Include praticamente tutta l’offerta Adobe:, tra cui i software desktop Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Adobe XD, Premiere Rush, Premiere Pro, After Effects, Dimensions, Acrobat Pro DC, quelli mobili Photoshop Sketch, Photoshop Mix, Photoshop Fix, Photoshop Express, Illustrator Draw e i svizi online Adobe Fonts, Portfolio, Behance.

Una volta a acquistato, troverete il vostro codice nella sezione La Mia Libreria Software di Amazon. Se siete già abbonati alla CC di Adobe potete con questo codice prolungare di un anno la disponibilità del software. Poi, ovviamente se al termine di un anno non vorrete più rinnovare l’abbonamento, potrete tranquillamente farlo scadere e non spendere più un euro.

Creative Cloud scontata di quasi il 30% su Amazon, Photography Plan a 93 Euro

Lo sconto a 447 euro rappresenta un ribasso molto importante rispetto ad ogni altra offerta disponibile.

La Creative Cloud è infatti scontata anche su Adobe dove viene offerta a 42,94 euro (contro i 37 euro di Amazon) ma solo per sei mesi, poi passa a 79 euro. Quindi: prezzo più alto per una durata inferiore. In pratica la differenza di prezzo tra l’acquisto su Amazon e quello su Adobe è del 40%.

