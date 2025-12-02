WhatsApp può bloccare il tuo account da un momento all’altro: ecco come salvarlo

WhatsApp può bloccare il tuo account improvvisamente: ecco quali comportamenti tenere per salvarlo e proteggerlo.

WhatsApp è tra le applicazioni di messaggistica maggiormente usate. Presente sugli smartphone di tantissime utenti permette di comunicare in modo gratuito, grazie all’utilizzo della rete. Il che la rende decisamente efficiente e utile e molto apprezzata, tanto che la sua diffusione è in continua ascesa. Vista la popolarità conquistata necessita di continui aggiornamenti, questo per offrire agli utenti un’esperienza digitale sicura e innovativa.

L’app sta lavorando per garantire soprattutto una certa trasparenza e per questo ha attivato una serie di atteggiamenti per prevenire i ban. E’ infatti possibili, che a causa di determinati comportamenti definiti “scorretti”, un utente si veda sospendere il suo account da un momento all’altro. L’app dispone di un controllo manuale sulle varie sospensioni, ossia un team valuta se sono state più o meno corrette. Il successivo passo è quello di limitare che gli errori siano continui. Per questo ha identificato tre comportamenti che sono considerati a rischio ban.

Tre modi di usare l’applicazioni non ritenuti idonei: il primo fa riferimento a invio di messaggi in massa a utenti non consenzienti. Il secondo all’uso della messaggistica automatizzata realizzata attraverso bot o script. E infine il terzo comportamento che Whatsapp ritiene meritevole di penalizzazione è l’invio di messaggi indesiderati a persone che non ha chiesto informazioni e che sono parti di elenchi non ufficiali. Tre modus operandi che sono lesivi per i vari contatti presenti e che necessitano di essere non solo monitorati, ma soprattutto limitati.

WhatsApp, l’alternativa ai comportamenti penalizzati

Per evitare che WhatsApp banni il proprio account senza preavviso è necessario non utilizzare l’applicazione in modo scorretto. Basta attenersi all’indicazioni e evitare quei comportamenti vietati. Del resto WhatsApp ha previsto dell’alternative legittime ad esempio per l’invio di messaggio di massa. Funzioni che mirano ad ovviare i comportamenti citati e che rendono l’uso dell’app decisamente più fluida e trasparente.

Sono previste le liste broadcast, gli aggiornamenti di stato e i canali. Mentre le aziende possono utilizzare WhatsApp Business Cloud API per raggiungere più contatti possibili. In analisi anche la funzione suggerimenti. Questa per il momento è in fase di studio ed è prossima ad essere sviluppata e a debuttare. Non si conoscono ancora i tempi per la sua realizzazione completa, ma sicuramente quando sarà resa attiva cambierà radicalmente la gestione e l’uso della iconica applicazione.