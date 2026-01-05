Withings Body Scan 2, la bilancia smart per la salute preventiva

Withings torna al CES 2026 con Body Scan 2, una innovativa bilancia smart, che fa molto di più dei prodotti di questo settore, tanto che viene presentatata come una “longevity station” domestica capace di trasformare un gesto quotidiano come salire su una bilancia in una valutazione estesa dello stato di salute, con un’attenzione esplicita alla prevenzione.

Oltre la bilancia tradizionale

Whitings, l’azienda che ha inventato la categoria delle bilance smart, spiega che il vero salto rispetto ai modelli precedenti non è nel design ma nella quantità e nel tipo di dati raccolti.

Body Scan 2 promette oltre 60 biomarcatori misurabili in circa 90 secondi, sfruttando una combinazione di tecnologie che finora erano appannaggio quasi esclusivo dell’ambito clinico.

ra le novità più rilevanti c’è la valutazione dell’efficienza di pompaggio del cuore tramite impedenziocardiografia, affiancata a un ECG a sei derivazioni, e una notifica del rischio di ipertensione senza bracciale. Non si parla di diagnosi, ma di segnali precoci, un punto su cui Withings insiste molto nel definire il posizionamento del prodotto.

A questo si aggiunge l’analisi della salute metabolica e cellulare, basata su bioimpedenza a frequenze molto elevate. L’obiettivo è intercettare alterazioni lente e silenziose, come il rallentamento metabolico o i primi segnali di una regolazione glicemica non ottimale, prima che diventino problemi evidenti.

Dati, prevenzione e uso nel tempo

Un elemento centrale del progetto è l’approccio longitudinale. Body Scan 2 costruisce nel tempo un profilo personale e assegna un Health Trajectory score, pensato per dare una visione dell’andamento della salute nel medio e lungo periodo riferendosi vita o situazioni specifiche come stress prolungato, sedentarietà, cambiamenti ormonali o percorsi di dimagrimento farmacologico, contesti in cui alcuni parametri tendono a peggiorare senza segnali immediati.

Dal punto di vista hardware, la bilancia integra otto elettrodi nella superficie in vetro e quattro nel manubrio retraibile, che ospita anche uno schermo LCD per visualizzare i risultati essenziali durante la misurazione. La batteria è ricaricabile e, secondo Withings, può arrivare fino a 15 mesi di autonomia. I dati vengono sincronizzati automaticamente con l’app Withings tramite Wi-Fi o Bluetooth, con particolare attenzione, almeno sulla carta, alla protezione delle informazioni sanitarie.

Compatibilità con Apple Salute e prezzo



Body Scan 2 è anche compatibile con Apple Salute e può integrarsi nell’ecosistema Apple attraverso l’app Withings. I dati raccolti vengono sincronizzati con HealthKit e confluiscono nell’app Salute, affiancandosi a quelli di Apple Watch e delle altre app collegate. Come già avviene con le bilance Withings attuali, peso, composizione corporea e altri parametri supportati sono visibili direttamente in Apple Salute, mentre i biomarcatori più avanzati restano consultabili principalmente nell’app proprietaria.

Da quanto raccontato fino ad oggi appare chiaro che Body Scan 2 non si rivolge a chi cerca una semplice bilancia smart, a dirlo sono le informazioni che fornisce ma anche il prezzo: 499,95 euro. Il lancio è previsto nel secondo trimestre del 2026, subordinato ad alcune autorizzazioni regolatorie