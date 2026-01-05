CES 2026, i nuovi proteggischermo di Belkin

In occasione del CES 2026 di Las Vegas, Belkin ha annunciato una nuova gamma di protezioni per lo schermo, una partnership strategica e il nuovo programma “Wear and Tear”.

Il lancio include sette nuovi proteggi schermo, una partnership con Screen Skinz per la personalizzazione delle pellicole, e un programma per la sostituzione dei proteggi schermo, pensato per offrire una sicurezza in più ai consumatori, garantendo che i loro dispositivi restino sicuri e in condizioni ottimali.

Titan SmartShield

Titan SmartShield è una pellicola rigida di alta qualità indicata come in grado di fornire una resistenza agli impatti di grado aerospaziale, secondo il produttore “fino a 18 volte più resistente del vetro tradizionale”.

Progettata con una superficie con durezza di 9H e con fino a 2 metri di protezione contro le cadute, Titan SmartShield offre la massima durabilità senza compromettere la chiarezza dello schermo. Il rivestimento antiriflesso preserva l’intensità dei colori e la luminosità dello schermo in qualsiasi condizione di luce. Durante l’installazione, un adesivo dedicato aiuta a eliminare le particelle di polvere per ottenere una risultato ottimale. Il vetro è realizzato con fino al 60% di materiali riciclati ed è totalmente compatibile con il sensore di impronte. Il prodotto sarà disponibile anche nella versione proteggi privacy. Titan SmartShield sarà lanciato nel mercato a febbraio 2026 al prezzo di 24,99 €.

Titan LiquidGuard

Titan LiquidGuard è un proteggi schermo liquido che sfrutta la tecnologia Nano-Titan+, una formula proprietaria che combina biossido di silicio SiO₂ a base d’acqua, grafene e la tecnologia Nano-Titan per rinforzare lo schermo del dispositivo “a livello molecolare”, promettendo protezione contro i graffi di grado 9H senza aggiungere alcun ingombro.

Il rivestimento oleofobico crea una superficie liscia e resistente alle macchie, che permette di conservare l’aspetto originario e la sensibilità al tocco dello schermo nativo. Applicato nel giro di alcuni minuti e corredato di una garanzia di riparazione dello schermo fino a 300 dollari, Titan LiquidGuard è presentata come una soluzione discreta e senza compromessi per la protezione quotidiana dello schermo. Titan LiquidGuard sarà disponibile a partire da febbraio 2026 al costo di 59,99$.

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard è composto da polimeri avanzati combinati con tecnologia Nano-Titan per creare una struttura proprietaria con” nano-rinforzamento ad alta densità” che promette una protezione dalle cadute fino a 1,8 metri. I materiali provengono da fonti post-consumo e sono corredati di una certificazione GRS (Global Recycled Standard). Costruito per piegarsi invece di rompersi in caso di pressione, Titan EcoGuard offre una resistenza di grado 7H contro graffi e impatti, uno spessore ultra sottile e un rivestimento antiriflesso che preserva l’aspetto naturale e la precisione al tocco dello schermo originario. La superficie flessibile e in grado di assorbire gli urti è ideale per gli schermi curvi e i dispositivi a uso intensivo.

La collezione include Titan EcoGuard disponibile ad un costo di 24,99 €,Il proteggi schermo Titan EcoGuard Privacy, disponibile ad un costo di 29,99 €, e il proteggi schermo a luce rossa Titan EcoGuard Red Light; quest’ultima sfrutta uno strato di conversione della luce che trasforma la luce blu dannosa in luce rossa più piacevole per la vista e la pelle, favorendo il benessere degli utenti sensibili alla luce blu e chi utilizza spesso i dispositivi di notte.

Belkin introduce anche un nuovo programma di sostituzione Wear and Tear in aggiunta alla garanzia dei prodotti esistente. A partire da questo mese, i consumatori potranno sostituire facilmente i prodotti per la protezione dello schermo danneggiati dall’uso quotidiano e/o dagli inevitabili incidenti della vita, direttamente su Belkin.com. I prodotti continueranno a essere sostituiti gratuitamente, applicando solo una tariffa fissa per spedizione e gestione (9,99 €).

Al momento, il programma sarà disponibile in Australia, Canada, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, con l’intenzione di estenderlo ad altri Paesi in futuro.

Proteggi schermo personalizzati con Screen Skinz

Belkin ha stretto una partnership con Screen Skinz per portare la protezione per schermo ad un livello di personalizzazione del tutto nuovo. A breve tramite Belkin.com, i gli utenti potranno creare un design personalizzato o scegliere tra una collezione di modelli disponibili, che saranno incisi direttamente sui loro proteggi schermo. Il risultato sarà una pellicola protettiva personalizzata in modo esclusivo. Utilizzando la tecnologia di incisione di Screen Skinz, i design sono visibili solo quando lo schermo del telefono è spento. Quando lo schermo è acceso, il design scompare sotto una pellicola liscia e compatta che promett e”un’esperienza di visualizzazione ottimale e la massima durabilità e sicurezza d’uso”

I proteggi schermo personalizzati saranno disponibili per l’acquisto per i consumatori negli Stati Uniti su Belkin.com a partire dalla fine di gennaio 2026.