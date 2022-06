WWDC 2022, nuove API e Xcode Cloud per sviluppatori

La WWDC 2022 è principalmente un evento dedicato agli sviluppatori e, oltre alle anteprime dei nuovi sistemi operativi (macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, ecc.), Apple ha anche presentato nuovi strumenti, tecnologie e API destinate agli sviluppatori.

I widget nella schermata di blocco consentono di mostrare le informazioni chiave delle proprie app, e nuove API aiutano a creare funzioni che tengono conto anche di questo. WeatherKit offre ai team di sviluppo la possibilità di integrare i dati sulle previsioni meteo direttamente nelle loro app, e Xcode Cloud, il servizio di integrazione e distribuzione incluso in Xcode, è ora disponibile per chi partecipa all’Apple Developer Program, permettendo – secondo Apple – di creare app di qualità superiore in meno tempo.

Metal 3 consente a chi sviluppa videogiochi di creare grafiche con prestazioni più brillanti e in modo ancora più facile, grazie ai miglioramenti apportati a Swift, SwiftUI e Xcode. Infine, con gli aggiornamenti a SKAdNetwork, le reti pubblicitarie e i team di sviluppo possono quantificare meglio il rendimento dei propri annunci, pur tutelando sempre la privacy dell’utente.

Xcode Cloud

Xcode Cloud è ora disponibile con diversi piani di iscrizione, a partire da 25 ore gratuite al mese fino a dicembre 2023 per chi partecipa all’Apple Developer Program, con la possibilità di arrivare fino a 1.000 ore al mese.

Già incluso in Xcode, Xcode Cloud è un servizio cloud di integrazione e distribuzione continua, progettato appositamente per gli sviluppatori. I team di ogni dimensione possono programmare, testare e offrire app di alto livello in modo ancora più efficiente, sviluppando in automatico sul cloud per alleggerire il carico di lavoro sui propri Mac. Inoltre, grazie ai test paralleli sul cloud, sarà possibile utilizzare una versione simulata di ogni dispositivo Apple attuale, potendo così creare una build per i test interni o da distribuire ai beta tester tramite TestFlight.

Xcode 14

Xcode 14 presenta alcuni miglioramenti che, a detta di Apple, permettendo di aumentare la produttività dei team di sviluppo. La compilazione di progetti è fino al 25% più veloce, grazie al parallelismo migliorato, e le dimensioni dell’app Xcode sono state ridotte del 30% per accelerare il download, con la possibilità di scaricare runtime di simulazione per watchOS e tvOS.

Il nuovo target multi-piattaforma crea un’unica interfaccia SwiftUI utilizzabile per iOS, iPadOS, macOS e tvOS. Il codice sarà così più facile da mantenere e comunque personalizzabile per sfruttare e possibilità offerte da ciascuna piattaforma. Le anteprime live di SwiftUI in Xcode sono adesso interattive di default, quindi le modifiche vengono pubblicate immediatamente, e si possono creare diverse varianti di ogni anteprima senza scrivere ulteriore codice o alterare lo schema colori, le dimensioni del testo, l’orientamento del dispositivo o le opzioni di accessibilità.

La nuova funzione per le icone delle app, disponibile nel catalogo delle risorse, consente di usare icone delle stesse dimensioni per tutte le piattaforme, e Xcode genera automaticamente tutti gli asset necessari per l’app. Xcode include miglioramenti linguistici e di modifica con una funzione di completamento automatico ancora più intelligente, e ulteriori snippet dinamici permettono agli sviluppatori di accelerare la scrittura di codice.

Con Metal 3 buone notizie per i giochi su Mac

Metal 3, la versione più recente dell’architettura grafica di Apple, include nuove funzioni che offrono a chi sviluppa videogame la possibilità di sfruttare appieno i chip Apple per offrire prestazioni di altro livello. La tecnologia denominatga MetalFX Upscaling permette di eseguire velocemente il rendering di scene complesse usando fotogrammi che richiedono meno elaborazione, per poi applicare l’anti-aliasing temporale e il ridimensionamento della risoluzione di alta qualità.

Secondo Apple questo permette di ottenere prestazioni migliori, videogiochi ancora più reattivi e con “grafiche sensazionali”. Chi sviluppa giochi può anche usare una nuova API Fast Resource Loading che riduce al minimo i tempi di attesa fornendo un percorso più diretto dall’unità di archiviazione alla GPU, accedendo facilmente alle texture e alle geometrie necessarie per creare videogiochi con grafica accattivante.

Chi integra i propri giochi con Game Center può ora aggiungere le viste Attività nella dashboard, così l’utente potrà vedere a quali videogame stanno giocando gli amici, e i rispettivi punteggi. Infine, grazie al supporto di SharePlay, è ancora più facile giocare insieme in tempo reale.

Swift e SwiftUI

Swift e SwiftUI sono a detta di Apple “il modo migliore per sviluppare app”, e ora nuove funzioni semplificano ulteriormente il processo di programmazione.

Swift ora integra capacità di elaborazione delle stringhe più potenti grazie al supporto di nuove espressioni regolari letterali integrato direttamente nel linguaggio di programmazione, così da poter controllare rapidamente la correttezza delle espressioni ed estrarre le informazioni in meno passaggi. I nuovi Package Plugins disponibili in Swift Package Manager agevolano l’esecuzione di comandi personalizzati nei progetti, nonché il caricamento e la condivisione con altre persone.

Con WWDC 2022 SwiftUI, il framework di nuova generazione per l’interfaccia utente, offre un API di navigazione migliorata che permette ai team di sviluppo di controllare più facilmente il passaggio da una schermata all’altra nelle app. Custom Layouts consente di andare oltre i layout comuni per sviluppare versioni più in linea con il design delle proprie app. In più, grazie alla possibilità di personalizzare Swift Charts per rispondere a pressoché qualsiasi esigenza in materia di grafici, i team di sviluppo possono visualizzare meglio i dati nelle loro app.

WeatherKit

WeatherKit consente agli sviluppatori di integrare nelle proprie app le previsioni meteorologiche dell’app Meteo di Apple. Grazie all’uso combinato di modelli meteorologici, machine learning e algoritmi di previsione, l’app mostra le previsioni della giornata ora per ora e dei dieci giorni successivi, ma anche dati storici. WeatherKit è disponibile sia tramite l’app Swift nativa che con le API REST, e include 500.000 chiamate API al mese con l’iscrizione all’Apple Developer Program. Per chi vuole di più, dall’autunno, sarà possibile acquistare altri livelli di servizio direttamente nell’app Apple Developer.

Altre API annunciate alla WWDC 2022



Con iOS 16 che consente di mostrare i widget nella schermata di blocco, da WWDC 2022 i team di sviluppo possono usare lo stesso codice per i widget della schermata di blocco e le complicazioni in Apple Watch, perché sono basati sulla stessa nuova API WidgetKit. Ora è possibile consentire all’utente di estrapolare il testo direttamente dalle foto e dai video presenti nell’app, o in un feed in diretta della videocamera. L’elaborazione dei contenuti con “Testo attivo” avviene sul dispositivo per salvaguardare la privacy dell’utente e aumentare le prestazioni.

Le funzioni di collaborazione integrate in Messaggi sono disponibili anche per le app di terze parti. Chi sviluppa può anche mettere in risalto i contenuti che l’utente ha condiviso dalla sua app in Messaggi nella nuova sezione “Condivisi con te”. Così, la persona che li riceve potrà recuperarli più facilmente in un secondo tempo.

Le Passkey sono delle credenziali di nuova generazione, più sicure, più semplici da usare e progettate per funzionare nelle app tanto facilmente quanto sul web.

MapKit: le app di terze parti possono includere viste 3D dettagliate delle città e l’opzione “Guardati intorno” per offrire un’esperienza utente ancora più ricca. Nuove API Apple Maps Server promettono un’integrazione più semplice e veloce con Mappe.

Filtri full immersion: chi sviluppa può modificare il contenuto delle app in base all’opzione Full immersion scelta dall’utente.

Comandi rapidi automatici: è possibile utilizzare App Intents per permettere di usare Siri e i comandi rapidi nelle proprie app, senza bisogno che l’utente configuri nulla.

watchOS 9: le chiamate VoIP sono ora supportate con CallKit; il foglio condiviso permette all’utente di condividere contenuti dalle sue app preferite direttamente in iMessage o altre app di messaggistica popolari; e le app di terze parti possono ora accedere all’app Foto con il relativo selezionatore, e persino integrarsi con Apple TV.

RoomPlan: grazie ad ARKit, gli sviluppatori possono usare lo scanner LiDAR di iPhone e iPad per creare la planimetria 3D di una stanza, aggiungendo dettagli come le dimensioni e il tipo di mobili presenti.

Attività in tempo reale: con WidgetKit, chi sviluppa può permettere all’utente di visualizzare informazioni aggiornate su attività ed eventi direttamente nella schermata di blocco.

Per un riassunto di quello che è stato presentato nel Keynote della WWDC22 fate riferimento a questo nostro articolo.