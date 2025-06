XGIMI lancia i nuovi proiettori portatili MoGo 4 e MoGo 4 Laser

XGIMI ha presentato i nuovi proiettori portatili MoGo 4 e MoGo 4 Laser, due dispositivi pensati per offrire un’esperienza cinematografica in mobilità. Entrambi supportano la proiezione in Full HD, integrano Google TV per l’accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e YouTube, e sono dotati di altoparlanti Harman Kardon.

Una delle novità più interessanti di questa nuova generazione è la presenza di una batteria ricaricabile da 72Wh, che garantisce fino a 2,5 ore di riproduzione video, estendibili a 5 ore se abbinata alla base opzionale PowerBase Stand da 20.000 mAh.

Le differenze tra i due modelli si concentrano principalmente sulla fonte luminosa: il MoGo 4 utilizza una tecnologia a LED che raggiunge una luminosità massima di 450 ISO Lumen, mentre il MoGo 4 Laser si basa su una sorgente a triplo laser capace di arrivare a 550 ISO Lumen, con supporto HDR10.

Entrambi i proiettori possono proiettare contenuti fino a 200 pollici di diagonale, partendo da una dimensione minima di 40 pollici. Offrono Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, sono compatibili con HDMI ARC e dispongono di porte USB.

Le dimensioni sono compatte, così come il peso contenuto di circa 1,3 kg. Hanno anche un supporto integrato regolabile a 360 gradi, con sistema di blocco, e funzioni smart come autofocus, correzione trapezoidale automatica e telecomando a infrarossi. Peraltro, piccola chicca, gli altoparlanti possono essere usati anche in modalità ambientale o come speaker Bluetooth.

I nuovi MoGo 4 e MoGo 4 Laser sono già disponibili su Amazon. Il MoGo 4 viene venduto a 599 euro, mentre la versione MoGo 4 Laser ha un prezzo di 799 euro, che sale a 949 euro se acquistato in bundle con PowerBase Stand e telo da esterno.

