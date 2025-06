Editate PDF come professionisti ma in pochi click con SwifDoo PDF in sconto a 4,99 $

Gestire documenti in formato PDF è una necessità sempre più diffusa, sia in ambito professionale che personale. Ecco quindi che SwifDoo PDF si propone come una soluzione completa e capace di coprire tutte le esigenze legate alla modifica, conversione, lettura, compressione e gestione dei file PDF, per altro attraverso un’interfaccia davvero semplice. Se vi interessa sappiate che al momento la licenza è in offerta speciale su BundleHunt.

Tra le funzionalità più utili spiccano quelle dedicate all’editing dei PDF che permettono di aggiungere o eliminare testo, ma anche di modificare lo stile, la dimensione e il colore dei caratteri. Consente persino di inserire immagini e link direttamente nelle pagine, rendendo i contenuti più ricchi e interattivi.

Un altro punto di forza di SwifDoo PDF è il modulo di conversione rapida che consente di trasformare i PDF in file Word, Excel o PowerPoint e viceversa. Il supporto si estende anche ai formati immagine (come JPG, PNG, TIFF e BMP) e ai file CAD, con conversione da e verso DXF e DWG. Una funzionalità utile sia per chi lavora con documenti testuali sia per chi si occupa di grafica e progettazione.

Questa applicazione si può usare anche per la sola lettura dei PDF, e anche così offre diversi strumenti utili che non troviamo in programmi preinstallati come ad esempio Anteprima del Mac. Infatti qui si può modificare il tema dell’interfaccia e la modalità di visualizzazione, attivare la funzione di lettura vocale, tradurre in tempo reale il contenuto del documento, oppure cercare e sostituire rapidamente porzioni di testo.

Particolarmente utile poi la funzione di compressione che permette di ridurre la dimensione dei file PDF scegliendo tra tre livelli differenti: basso, medio o alto, il tutto senza compromettere la qualità visiva. La compressione batch consente inoltre di intervenire su più file contemporaneamente.

Come altri infine include strumenti per unire più PDF in un unico file o al contrario per dividere documenti in più sezioni o pagine singole e così riorganizzare grandi quantità di contenuti o estrarre solo le parti necessarie.

La promozione

Per usare l’app serve almeno macOS 10.13 o successivi.

Al momento come dicevamo potete comprarla in offerta speciale a 4,99 $ invece che 129,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: