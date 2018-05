Xiaomi in Italia, nella presentazione tutti i confronti puntano ad Apple

Nella presentazione per l’arrivo di Xiaomi in Italia i dirigenti della società cinese spesso prendono a confronto Apple. Secondo Xiaomi il business della società è cresciuto più rapidamente di quello di Cupertino e il nuovo top di gamma Xiaomi Mi MIX 2S batte iPhone X in diversi campi

Spesso nelle presentazioni Xiaomi vengono offerti confronti con Apple e i suoi dispositivi, come è accaduto anche per la presentazione per l’arrivo ufficiale di Xiaomi in Italia a cui Macitynet ha partecipato. Ne abbiamo parlato anche qui per Xiaomi Mi MIX 2S, per Xiaomi Redmi Note 5 oltre che per Xiaomi Mi Scooter.

I dirigenti del noto marchio cinese hanno paragonato il business di Xiaomi con quello di Cupertino, sostenendo che la crescita risulta superiore, inoltre il nuovo top di gamma Xiaomi Mi MIX 2S offre a loro dire prestazioni superiori a iPhone X, soprattutto nel comparto fotografico.

I confronti con la multinazionale di Cupertino non si sono fatti attendere molto: già nei primi minuti dell’evento per l’arrivo di Xiaomi in Italia, i dirigenti hanno evidenziato il quarto posto come principale costruttore al mondo, alle spalle di Samsung, Apple, Huawei.

Presentando i traguardi raggiunti nei primi anni di vita scopriamo che Xiaomi è la società che più velocemente ha raggiunto i 10 miliardi di fatturato annuale, questo già nel 2014. Stesso discorso per il raggiungimento di un fatturato di 15 miliardi di dollari che ha richiesto 7 anni, meno di qualsiasi altra società al mondo, incluse Google con 9 anni, Facebook 12 anni e Apple che ne ha impiegati 20.

Oltre ai confronti con Apple e gli altri principali marchi del mondo smartphone, in cui Xiaomi supera sempre tutti per crescita di mercato e percentuali, sono arrivati poi confronti decisamente più diretti con Cupertino. Più precisamente i dirigenti dichiarano che il terminale Mi MIX 2S offre prestazioni migliori nelle fotografie in ambienti con poca illuminazione.

Sempre durante la presentazione per arrivo di Xiaomi in Italia sono state mostrate slide e anche brevi video che mettono a confronto iPhone X con Xiaomi Mi MIX 2S, in tutti i casi il terminale cinese emerge come vincitore. A riguardo di questi confronti, ma prendendo in considerazione un giudizio sopra le parti, secondo DXoMark il punteggio assegnato ai due terminali nel reparto fotografico è identico.

Ma Xiaomi ha costruito la sua fama e il suo successo proponendo terminali e gadget hi-tech a prezzi sensibilmente inferiori rispetto alla concorrenza, Apple in primis. Su questo versante il prezzo più abbordabile è fuori discussione: Xiaomi Mi MIX 2S è proposto a 500 euro, mentre il top di gamma Apple iPhone X parte da 1.189 euro, un prezzo che molti hanno deciso di sostenere per poter disporre delle innovazioni tecnologiche inedite e non ancora duplicate nel mondo Android.