Xiaomi Mi CC9 Pro nuovi dettagli: 5 fotocamere e un sensore da 108 MP

A pochi giorni di distanza dal rilascio ufficiale, Xiaomi Mi CC9 sembra non essere più un mistero. In queste ore, infatti, tanti i dettagli tecnici trapelati sul terminale, che confermano l’impiego del processore Snapdragon 730G, oltre a fornire dettagli importanti sulla fotocamera di questo smartphone per i giovani.

Lo Snapdragon 730G è il processore più potente della serie 700 di Qualcomm. È stato annunciato quest’anno e alimenta già telefoni come Samsung Galaxy A80, Realme X2 , OPPO Reno 2 e OPPO K5. La versione europea del terminale prender il nome Mi Note 10, e dunque anche questa sarà alimentata dalla stessa CPU. Da non confondere con il Mi Note 10 Pro, che invece dovrebbe montare il più potente Snapdragon 855+.

Oltre a confermare il processore all’interno del terminale, il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha condiviso una foto che mostra l’interno del dispositivo, che fornisce alcuni dettagli sulla penta camera utilizzata.

La fotocamera principale è da 5 MP, con zoom ibrido 10x. Questa fotocamera ha la stabilizzazione ottica dell’immagine, con possibilità di foto Ritratto. Sarà affiancata da un sensore da 12 MP e da un terzo da 108 MP, più grande di tutte e cinque le fotocamere. Ha una dimensione pixel 1/1,33 “, un’apertura f/ 1,69 e la stabilizzazione ottica dell’immagine. Il quarto sensore è la fotocamera ultrawide da 20 MP, seguita da una fotocamera da 2 MP con obiettivo macro.

Il punto di forza del Mi CC9 Pro è il suo sistema di fotocamere e Xiaomi ha lavorato anche alla modalità notturna, che prenderà il nome di Super Night Scene a 14 bit e si basa sull’algoritmo lossless ad alta precisione.

La società ha rilasciato in queste ore anche una foto collage dove confronta una foto notturna scattata con Mi CC9 Pro e una scattata con iPhone 11 Pro Max.

Mi CC9 Pro verrà lanciato il 5 novembre. Arriverà con un display AMOLED curvo, uno scanner di impronte digitali sotto display e un’enorme batteria da 5260 mAh, che si caricherà da 0 a 100% in soli 65 minuti.