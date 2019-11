Adobe Photoshop Camera migliora le foto in automatico

In una delle edizioni più ricche di novità di sempre ad Adobe Max 2019 lo sviluppatore di San Jose svela Adobe Photoshop Camera, nuova app che porta la magia del più celebre software di ritocco fotografico direttamente nelle fotocamere e sugli schermi degli smartphone.

In modo simile a quanto già offerto da decine di app fotografiche in circolazione da tempo, Adobe Photoshop Camera è pensata per sostituire il software di serie su iPhone e Android per scattare fotografie. Grazie all’impiego esteso dell’intelligenza artificiale di Adobe Sensei è in grado di comprendere sia il soggetto fotografato che il contenuto tecnico dell’immagine, questo ancora prima di premere il pulsante di scatto.

In questo modo l’app distingue tra ritratti, selfie, paesaggi, foto di piatti e cibo, ma anche tra immagini ad ampia gamma dinamica, tonalità, tipo di scena e altro ancora. Non solo vengono offerti consigli all’utente per migliorare gli scatti, ma vengono anche applicati al volo e in automatico ritocchi e correzioni, sempre preservando però la foto originale.

Sempre all’interno di Adobe Photoshop Camera, in base alla foto che si sta per realizzare o già nel rullino, saranno inoltre suggeriti effetti e lenti creati in collaborazione con influecer e artisti di primo piano. All’annuncio di Los Angeles ad Adobe Max 2019 sono stati mostrati effetti e lenti creati in collaborazione con la giovanissima cantautrice Billy Eilish che permettono agli utenti di realizzare foto e immagini ispirati alle sue canzoni e video musicali.

Lo sviluppatore presenta Photoshop Camera come un’app indicata per influencer e utenti dei social media. Al momento è disponibile in anteprima pubblica sia per iOS che per Android: per provarla occorre registrarsi a partire da questa pagina. Adobe anticipa che continuerà ad arricchire l’offerta di filtri ed effetti creati in collaborazione con gli artisti, senza precisare però se questi contenuti richiederanno acquisti in-app.

In questo articolo abbiamo parlato di Adobe Aero per iOS per creare esperienze in realtà aumentata senza conoscenze di programmazione. Le principali novità di Adobe Max 2019 sono riassunte in questo articolo.