Xiaomi Mijia BINNIFA Play 1D: soundbar desktop vintage per gaming a 50 €

Dall’ecosistema Xiaomi Mijia arriva la soundbar BINNIFA Play 1D per desktop, e dal sapore leggermente gaming. Costa davvero poco, circa 50% al netto degli sconti applicabili direttamente sulla pagina del venditore, e si acquista cliccando su questo link.

Si tratta, in sostanza, di una soundbar dalle dimensioni ridotte, che si adatta certamente per i desktop, ma che può anche servire per rallegrare qualche party in casa. E’ una soundbar Bluetooth, che impiega connettività 5.0, così da risultare certamente stabile e con poca latenza, utile soprattutto quando si utilizza con i giochi su PC o Mac. Ha una risposta di frequenza compresa tra i 100Hz-20KHz, e include al suo interno due speaker da 3W, quindi complessivamente 6W. Davvero un ottimo risultato considerando quanto piccola sia la soundbar e, soprattutto, il prezzo al quale viene proposta.

A livello di ingressi non si fa mancare davvero nulla. Nonostante abbia Bluetooth integrato, quindi possibilità di riprodurre flussi senza fili, dispone anche di AUX da 3,5mm, oltre all’intesso microfono. Ottima, dunque, dal punto di vista connettività, perché in grado di assicurare massima versatilità, potendola utilizzare con qualsiasi dispositivo, anche con smartphone e dispositivi mobili. Nel complesso la sound bar ha dimensioni di 420 x 61 x 64.5 mm.

A livello estetico si presenta abbastanza semplice e lineare, come da tradizione Xiaomi, anche se sulla parte sinistra fornisce quel tocco gaming, grazie ad un pulsane circondato da un anello LED, che conferisce alla periferica un aspetto leggermente più aggressivo. NEl complesso non rinuncia neppure a un aspetto vintage, quasi da bar.

Solitamente viene proposta a circa 70 euro, ma al momento è in sconto e la si può portare a casa a circa 50 euro, sfruttando i copupon che vengono evidenziati poco sotto al prezzo di listino, direttamente sulla pagina del venditore.

Vi ricordiamo che tra i metodi di pagamento figura anche PayPal, che certamente fornisce una certa sicurezza in tema di transazioni online.