Il drone 4K Xiaomi Mijia V198 è in sconto a 85 €

Se esplorare il cielo e catturare immagini straordinarie è sempre stato il vostro sogno, oggi potete realizzarlo. Come? comprando il drone Xiaomi Mijia V198 attualmente in sconto.

Grazie a una serie di caratteristiche si presta per essere usato facilmente anche da chi non ne ha mai pilotato uno. Può essere ripiegato per trasportarlo con facilità (con i bracci ripiegati misura circa 18 x 12,5 x 7 centimetri) e grazie al peso di soli 240 grammi, riesce a restare stabilmente in aria senza sforzo.

Usa una fotocamera 4K con visione grandangolare a 120° capace quindi di catturare immagini e video in alta definizione, e grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine offerta dal gimbal incorporato le riprese risultano stabili anche in condizioni di vento moderato.

Per quanto riguarda il volo, è dotato di GPS che consente di pilotarlo anche quando lo si perde di vista, fino a una distanza massima di controllo di 3 km tramite Wi-Fi a 2.4 o 5.0 GHz.

La batteria da 3.000 mAh offre un’autonomia di volo che può arrivare fino a 25 minuti e si ricarica in circa 90 minuti.

Come altri c’è la funzione di ritorno con un solo tasto per farlo tornare automaticamente al punto di partenza in un click, molto comodo in caso di problemi di connessione o di batteria scarica.

Offre inoltre diverse modalità di volo: la modalità senza testa ad esempio elimina la necessità di regolare la posizione del drone prima di volare, mentre la modalità di mantenimento dell’altitudine permette di bloccarlo ad una precisa altezza per fargli registrare i video senza bisogno di altre regolazioni tramite telecomando. Invece la modalità Waypoint consente di tracciare un percorso sullo schermo facendolo poi seguire automaticamente dal drone, mentre con la funzione orbitale gli si può far percorrere un volo circolare per scatti e riprese più dinamici.

