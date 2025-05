Smartband Xiaomi Smart Band 9 in sconto 27,86€, sport, salute e stile

La Xiaomi Smart Band 9, eccellente cheoffre un mix perfetto di fitness, notifiche e salute al polso, è ora disponibile a un prezzo eccellente a solo 27,86€ su Amazon.

Il display AMOLED da 1,62 pollici della Smart Band 9 offre una luminosità migliorata, con un picco massimo di 1.200 nit, che consente di leggere i dati perfettamente anche sotto la luce diretta del sole. Grazie al sensore di luminosità integrato, la band regola automaticamente la brillantezza dello schermo per offrire una visione sempre confortevole.

Monitoraggio avanzato e oltre 150 sport supportati

La Smart Band 9 è dotata di sensori ad alta precisione di ultima generazione per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂), dello stress continuo e per funzioni specifiche come l’allenamento respiratorio e la gestione della salute femminile.

Grazie agli algoritmi avanzati, supporta oltre 150 modalità sportive, offrendo metriche dettagliate come VO₂ max, tempi di recupero, carico e risultati dell’allenamento, sia indoor che outdoor. È il compagno ideale per chi vuole restare motivato e tenere sotto controllo la propria forma fisica.

Batteria da record e resistenza all’acqua

Un altro punto di forza della Xiaomi Smart Band 9 è la batteria a lunga durata: con un uso regolare può raggiungere fino a 21 giorni di autonomia, grazie ai sensori a basso consumo e agli algoritmi ottimizzati. La resistenza all’acqua fino a 50 metri permette di usarla tranquillamente anche durante le nuotate, senza temere danni o malfunzionamenti.

Xiaomi ha inoltre rinnovato il design introducendo per la prima volta telai in lega di alluminio, disponibili in eleganti varianti di colore come Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose e Arctic Blue, da abbinare a cinturini personalizzati per esprimere il proprio stile.

La Xiaomi Smart Band 9 è disponibile in forte sconto. Amzon la propone a 33,90€ invece di 39,99 €. Poi arriva un ulteriore ribasso di 6,04€ applicato al checkout, con il prezzo finale che scende a 27,86€.