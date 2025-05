G522, nuove cuffie da gaming da Logitech

Logitech G ha presentato le cuffie da Gaming Logitech G522, nuova aggiunta alla serie G5 e che hanno come target di riferimento principale i giocatori. La base di riferimento sono le cuffie Logitech G733, portandone avanti l’eredità e introducendo al contempo un’interessante evoluzione. A prima vista, la somiglianza è evidente, ma se si guarda più da vicino, le G522 presentano un design fresco ed evoluto: curve più eleganti, una silhouette più sofisticata e moderne scelte in termini di design e stile. Gli spigoli più netti delle G733 sono stati trasformati in linee morbide e fluide, per un’estetica raffinata.

Il produttore afferma che sono progettate per le lunghe sessioni e offrono un significativo salto di qualità in termini di comfort. I padiglioni auricolari sono stati ridisegnati con una forma più ampia e uno strato aggiuntivo di schiuma memory foam per migliorare l’ammortizzazione e il raffreddamento, avvolti in un tessuto più morbido e resistente. La fascia di sospensione reversibile ora poggia in modo più uniforme sulla testa, con ulteriori rinforzi per aumentare la traspirabilità e materiali migliorati per una maggiore durata. Per garantire il comfort per tutto il giorno, sono stati effettuati test di adattamento inclusi quelli con persone che indossano occhiali o orecchini, in modo da rendere le G522 adatte a tutti.

Il cuore delle cuffie è costituito dai driver PRO-G sincronizzati che promettono “massima fedeltà” abbinati all’elaborazione del segnale digitale a 48 kHz/24 bit. I giocatori possono percepire con estrema chiarezza i più piccoli segnali all’interno del gioco, come i passi lontani o la ricarica delle armi.

Il microfono a 48 kHz/16 bit delle G522 è potenziato da una tecnologia denomianata “BLUE VO!CE” che dovrebbe permette di distingurere la voce anche nel caos. È possibile personalizzare l’audio del microfono con filtri ed effetti in tempo reale.

Le G522 offrono una connettività tri-mode, che consente di passare dal wireless LIGHTSPEED al Bluetooth e all’USB-C, indicate come progettate per transizioni fluide tra piattaforme, PC, console e dispositivi mobili, senza ritardi o problemi.

Il software G HUB e la mobile app di Logitech G consentono di perfezionare l’audio con un equalizzatore a 10 bande, personalizzare LIGHTSYNC RGB, regolare le impostazioni del microfono e salvare fino a tre profili personalizzati direttamente nelle cuffie.

Le cuffie da gaming Logitech G522 sono disponibili in versione bianca e nera. Nel momento in cui scriviamo su Amazon sono in vendita a 179 euro.

