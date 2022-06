Xiaomi Youpin Lydsto, il piccolo compressore che vi toglie dai guai a 37 euro

Un compressore portatile è lo strumento che ciascun automobilista o rider dovrebbe avere con sé. E’ un accessorio che può risultare utile in parecchie circostanze, quasi un salva vita. Xiaomi Youpin Lydsto è l’ultima fatica del produttore, che per 37 euro circa vi permetterà di uscire da brutte situazioni. Clicca qui per acquistare.

Xiaomi Youpin Lydsto è un piccolo compressore portatile, davvero contenuto nelle dimensioni, che fa il suo dovere e riesce a gonfiare ruote di bici, monopattini, moto e perfino automobili. Il funzionamento è presto detto: basta collegare il connettore più adatto alla valvola e aspettare.

Nel complesso si presenta come un piccolo box quadrato, con un singolo tasto posizionato poso sotto il quadrante, che fornirà le indicazioni esatte della pressione, così da poter essere sicuri di gonfiare lo pneumatico al punto giusto.

Come già anticipato, usandolo è possibile gonfiare di tutto, da un semplice pallone agli pneumatici dell’automobile, ed è in grado di fornire fino 15litri al minuto.

Importante notare come il cavo per il collegamento all’accendi sigari sia già incluso, e risulta essere particolarmente lungo, così da poter raggiungere le quattro ruote di una macchina, senza particolari difficoltà.

Il piccolo compressore ha dimensioni di 158 x 118 x 50 mm, quindi particolarmente ridotte per poter essere riposto in qualsiasi vettura, senza che dia alcun fastidio.

Questo accessorio è stato in passato molto richiesto e venduto ad un prezzo intorno ai 50 euro, al momento però lo si acquista in sconto ad appena 37 euro circa. Clicca qui per acquistarlo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.