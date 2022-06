Nuova build di macOS Monterey 12.4 per i Mac con chip M2

Apple ha rilasciato una nuova build di macOS Monterey 12.4 pensata per i Mac M2 in arrivo a breve. La nuova build è numerata 21F2092 (quella attualmente in distribuzione per tutti gli altri è la build 21F79), è destinata specificatamente alle nuove macchine e non è disponibile per gli altri Mac.

L’aggiornamento a macOS Monterey‌‌‌‌ 12.4 può essere scaricato sui Mac ai quali è destinato dalla sezione “Aggiornamento software” delle Preferenze di Sistema.

Nel precedente aggiornamento a macOS Monterey‌ 12.4, Apple ha integrato il supporto per il firmware Studio Display 15.5, ha aggiornato l’app Podcast e marcato come definitiva la funzionalità Universal Control. Non è dato sapere quali sono le novità specifiche dell’aggiornamento a ‌macOS Monterey‌ 12.4 per i Mac con M2.

macOS Monterey offre funzioni che aiutano gli utenti a restare in contatto in modi nuovi, fare di più e lavorare in sinergia su tutti i loro dispositivi Apple. FaceTime include nuove funzioni audio e video che rendono le chiamate più naturali e realistiche, mentre i nuovi strumenti Continuity come AirPlay sul Mac rendono possibile una sinergia ancora migliore tra i dispositivi Apple. Testo attivo e Ricerca visiva introducono nuove funzioni smart per recuperare utili informazioni, Safari offre una migliore organizzazione grazie ai Gruppi di pannelli e i Comandi rapidi portano su Mac tutta la semplicità dell’automazione. Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al nuovo sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.

Apple ha già distribuito la terza beta dell’aggiornamento a macOS Monterey 12.5; quando la versione definitiva di macOS Monterey 12.5 sarà disponibile, potrebbe essere l’ultima di rilievo per questo sistema: Apple, infatti, ha distribuito agli sviluppatori la beta 1 di macOS 13 Ventura, sistema che sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti in autunno. Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.