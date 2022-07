YESOUL S3, la cyclette per tenersi in forma

Se il luogo in cui vivete non vi offre i giusti percorsi ciclabili o se volete più semplicemente allenarvi con la bicicletta in casa, ecco l’occasione: la cyclette YESOUL S3 è attualmente in promozione a 265 dollari.

Questa cyclette è abbastanza leggera (31 chili) e compatta (101 centimetri di lunghezza, 51 di larghezza e 117 centimetri di altezza) da poter essere posizionata in qualsiasi stanza di casa, e grazie alle rotelle incorporate è davvero facile da spostare, sicché è possibile decidere di volta in volta se allenarsi nella tranquillità della propria camera da letto oppure se spostarsi in salotto per distrarsi con la televisione mentre si pedala.

L’altezza del sellino è regolabile in modo tale da adattarsi alle diverse altezze delle persone che la utilizzano: indicativamente è a misura di persone la cui altezza è compresa tra 150 e 188 centimetri, e può sorreggere persone il cui peso non supera i 120 chilogrammi.

Il sistema di resistenza impiegato è di tipo magnetico, il che la rende particolarmente silenziosa, e la durezza è regolabile su 100 diversi livelli, in modo da personalizzare la quantità di sforzo a cui si intende sottoporre il proprio corpo. I pedali hanno una forma a gabbia antiscivolo, in modo da non perdere la posizione quando si pedala, e c’è un portabottiglia per potersi idratare durante gli allenamenti senza dover scendere dall’attrezzo.

La particolarità è che integra il Bluetooth, in versione 4.0, che permette di collegarla ad iPhone o smartphone Android (almeno in versione 5.0) in modo tale da raccogliere le statistiche direttamente dall’app, e archiviarle o condividerle con chi si vuole.

Chi intende acquistare la cyclette YESOUL S3 come dicevamo al momento la può comprare in offerta a 265 dollari, circa 250 euro col cambio attuale.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.