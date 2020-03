YI Home Camera 3, videocamera di sicurezza compatibile Alexa: solo 27,99 €

Una videocamera economica anzi super-economica, compatibile con Alexa e l’ideale per tenere sotto controllo la casa e vigilare su anziani e bambini? È la YI Home Camera 3, uno dei prodotti di punta nella fascia entry level dell’azienda cinese. La comprate, grazie ad un codice, ad appena 27,99 euro.

YI Home Camera 3 nonostante, sia, come detto un prodotto di base ha funzioni molto interessanti. È dotata di sensori di movimento e sonori con Intelligenza Artificiale (AI), così da restituire agli utenti solo le notifiche davvero rilevanti, evitando i cosiddetti “falsi allarmi” dovuti per esempio al passaggio di un animale o all’accensione/spegnimento di luci. In questo modo è possibile essere allertati soltanto quando accade realmente qualcosa, come nel caso di pianto di un bambino o in presenza di rumori inusuali tipo il rompersi di un vetro, oppure un movimento di portata significativa

Tra le altre funzioni anche quella che permette all’utente di programmare il tempo di funzionamento della camera stessa durante l’arco della giornata, così da ricevere notifiche soltanto durante le ore del giorno che sono state selezionate.

YI Home camera 3 è anche dotata di un microfono e un altoparlante integrati in grado di supportare sia la modalità Intercom che quella Vivavoce, così da poter sia avere una piacevole conversazione a distanza che inviare dei comandi ai propri animali domestici, oppure spaventare eventuali ospiti indesiderati.

Acquisisce video in live-streaming e video in 1080P / 30fps, ha un grandangolo da 110° con zoom digitale 4x – 8 LED infrarossi integrati per visione notturna non invasiva – Luce di stato disattivabile (ideale per l’utilizzo durante il sonno senza il disturbo di luci LED) via app YI Home. Offre notifiche push con video di 6 secondi dell’attività rilevata via app YI Home.

Come abbiamo accennato YI Home Camera 3 è al compatibile con Alexa, offre archiviazione di 7 giorni di attività su YI Cloud di tutti i video, oppure permette di registrare anche su scheda micro SD

YI Home Camera 3 costerebbe 39,99 euro, ma usando il codice SALDYI30 la pagate solo 27,99 €