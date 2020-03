Filaindiana, il sito che vi dice quanto fila c’è al supermercato

La spesa ai tempi del coronavirus può essere difficile, soprattutto in considerazione delle lunghe file che si creano davanti ai supermercati. Nel ribadire che, allo stato attuale, non vi è alcuna carenza di scorte presso i super market, la fila è comunque dovuta alla limitazione nel numero di accessi in contemporanea. In questo può essere allora utile il sito filaindiana.it, che stima le code nei supermercati, permettendovi così di scegliere quello meno affollato.

Al momento il servizio è attivo solo in Lombardia, con la speranza che spesso la funzione possa espandersi a macchia d’olio in tutta Italia. Il funzionamento è davvero semplice: è sufficiente accedere alla web app raggiungibile su filaindiana.it, e verificare quanta coda è presente nei supermercati intorno a noi.

Si tratta di una sorta di Google Maps dove viene segnalato il traffico degli utenti in fila innanzi ai supermercati. Naturalmente, come spiegano bene anche gli autori, i numeri dei clienti in coda è stimato, e tanto più sarà l’ausilio degli utenti, tanto più precise saranno le stime.

Ed infatti, saranno gli utenti in coda che, accedendo alla web app, potranno segnalare effettivamente quanti sono i clienti in coda. Tanti più la utilizzeranno, tanto più i dati saranno precisi e corretti.

Per iniziare a utilizzare l'app è sufficiente cliccare a questo link.