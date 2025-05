YouTube usa l’AI per pubblicità mirate in base al coinvolgimento utente

Un nuovo strumento di YouTube permette agli inserzionisti di sfruttare l’IA di Gemini per mostrare annunci su misura quando gli spettatori sono più coinvolti.

Lo riferisce CNBC spiegando che i Peak Points promettono più impression e un più alto tasso di click-through su YouTube, metrica primaria per determinare in che modo i creator guadagnano dalla piattaforma video. Si tratta al momento di una funzionalità sperimentale ma dovrebbe essere ampiamente adottata nel corso dell’anno.

L’idea è quella di uno strumento a beneficio degli inserzionisti, utilizzando tattiche che mirano ad attirare l’attenzione dell’utente nel momento esatto nel quale questo è maggiormente coinvolto dal contenuto.

L’approccio – spiega TechCrunch – è simile alla strategia nota emotion-based targeting o “marketing emozionale”, con gli inserzionisti che possono proporre annunci allineati con le emozioni suscitate dal video. Si ritiene che quando l’esperienza dello spettatore è amplificata da stati emotivi, questo tende a ricordare meglio l’annuncio mostrato. C’è anche da dire che gli spettatori possono percepire queste interruzioni come frustranti, in particolare quando sono profondamente coinvolti da ciò che stanno vedendo, desiderando che l’annuncio termini prima possibile e riprendere velocemente la visione di quanto interrotto.

YouTube ha anche riferito di un nuovo formato pubblicitario che dovrebbe essere più attraente per gli utenti: un feed di prodotti acquistabili che l’utente può fogliare durante e acquistare durante la visione degli annunci.

Google in precedenza ha spiegato che in approccio responsabile all’AI e la continua evoluzione della pubblicità digitale personalizzata rappresentano un’opportunità di crescita per il tessuto imprenditoriale e che lo sviluppo di tecnologie pubblicitarie innovative sarà un vero e proprio motore per la crescita futura delle imprese. “Sappiamo che le persone preferiscono annunci pertinenti. Se ben realizzati, gli annunci personalizzati possono aiutare le persone e le aziende a connettersi in modo più significativo”.

