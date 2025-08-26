Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte » YP3, il mini drone giocattolo che sembra un aereo ora a soli 7 €
OfferteOfferte Hardware

YP3, il mini drone giocattolo che sembra un aereo ora a soli 7 €

Di Pubblicità
YP3, il mini drone giocattolo che sembra un aereo ora a soli 7 € - macitynet.it

Stavate cercando un mini drone giocattolo per una prima esperienza di volo semplice e divertente, pensato per i più piccoli ma capace di intrattenere anche gli adulti? Allora non fatevi sfuggire l’offerta sull’YP3, un piccolo quadricottero con design ispirato agli aerei jet.

È piuttosto compatto (misura circa 18 x 26 x 6 centimetri) e pesa appena 35 grammi per via della scocca e delle ali realizzate in EPP flessibile, un materiale leggero ma anche resistente che promette una buona protezione in caso di urti o cadute, evitando danni e aumentando la sicurezza durante l’uso anche in casa.

Il sistema di controllo – leggiamo dalla scheda tecnica – è alla portata dei bambini a partire dai 6 anni. Il telecomando infatti permette, con un solo tasto, di far decollare il drone automaticamente, ed è anche presente la funzione di mantenimento dell’altezza che garantisce un volo stabile anche a chi è alle prime armi.

YP3, il mini drone giocattolo che sembra un aereo ora a soli 7 € - macitynet.it

Si può controllare fino a 80 metri di distanza, abbastanza per usarlo anche in giardino, in un parco o in uno spazio aperto. Per far funzionare il telecomando servono 3 batterie ministilo AAA da acquistare a parte.

Mentre per quanto riguarda l’alimentazione del mini drone, c’è una batteria da 1.800 mAh che promette circa 10 minuti di volo con una ricarica di 1 ora.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 7 €.

YP3, il mini drone giocattolo che sembra un aereo ora a soli 7 € - macitynet.it

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Nel considerare l’acquisto di un prodotto, il prezzo rappresenta spesso un parametro utile per interpretarne le potenzialità.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Super minimo per il MacBook Air M4, solo 949 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 949 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
Asse da stiro Foppa Pedretti al minimo solo 125 euro
Articolo successivo
Confermato evento Apple martedì 9 settembre, arrivano gli iPhone 17

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.