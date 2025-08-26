YP3, il mini drone giocattolo che sembra un aereo ora a soli 7 €

Stavate cercando un mini drone giocattolo per una prima esperienza di volo semplice e divertente, pensato per i più piccoli ma capace di intrattenere anche gli adulti? Allora non fatevi sfuggire l’offerta sull’YP3, un piccolo quadricottero con design ispirato agli aerei jet.

È piuttosto compatto (misura circa 18 x 26 x 6 centimetri) e pesa appena 35 grammi per via della scocca e delle ali realizzate in EPP flessibile, un materiale leggero ma anche resistente che promette una buona protezione in caso di urti o cadute, evitando danni e aumentando la sicurezza durante l’uso anche in casa.

Il sistema di controllo – leggiamo dalla scheda tecnica – è alla portata dei bambini a partire dai 6 anni. Il telecomando infatti permette, con un solo tasto, di far decollare il drone automaticamente, ed è anche presente la funzione di mantenimento dell’altezza che garantisce un volo stabile anche a chi è alle prime armi.

Si può controllare fino a 80 metri di distanza, abbastanza per usarlo anche in giardino, in un parco o in uno spazio aperto. Per far funzionare il telecomando servono 3 batterie ministilo AAA da acquistare a parte.

Mentre per quanto riguarda l’alimentazione del mini drone, c’è una batteria da 1.800 mAh che promette circa 10 minuti di volo con una ricarica di 1 ora.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 7 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.



