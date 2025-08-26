Confermato evento Apple martedì 9 settembre, arrivano gli iPhone 17

È ufficiale: l’evento Apple nel corso del quale sarà presentata la lineup iPhone 17 si svolgerà martedì 9 settembre, come avevano ipotizzato tempo addietro.

Apple ha diramato gli inviti alla stampa e il CEO della Mela, Tim Cook, ha pubblicato un post su X (Twitter) con una animazione accompagnata da una colonna sonora elettronica e la scritta “Awe dropping”, gioco di parole in inglese tra “jaw-dropping” (“strabiliante, “con la mascella aperta”, “a bocca aperta”) e “Awe” (“meraviglia”, “stupore”), forse un riferimento al Liquid Glass, il nuovo design universale per tutte le piattaforme che promette maggiore risalto ai contenuti e un nuovo livello di “dinamicità”, pur mantenendo la familiarità del software Apple, con vari elementi dell’interfaccia che si trasformano dinamicamente per dare più risalto ai contenuti e conferisce un nuovo livello di dinamicità a controlli, navigazione, icone delle app, widget, ecc.

Il logo di quest’anno sembra una mela morsicata vista agli infrarossi; sulla home page del sito Apple cliccando e trascinando con il mouse sul logo, oppure toccando e muovendo con il dito sulo schermo del dispositivo, i colori del logo si animano seguendo il movimento.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Come vedere l’evento in diretta

Apple ha già predisposto un segnaposto sul suo canale YouTube (se siete registrati su YouTube si può selezionare la voce “Avvisami” per essere avvisati con una notifica in base al fuso orario locale). Come sempre sarà possibile seguire l’evento dal sito Apple o con l’app Apple TV; in Italia si parte quando saranno le 19. Come sempre Macitynet offrirà la copertura completa in tempo reale con annunci e notizie man mano che arrivano.

Lo schema seguito da Apple dovrebbe essere quello consueto, e i nuovi dispositivi arrivare nelle mani dei clienti a partire dal 19 settembre; nei giorni precedenti è atteso il rilascio delle versioni definitive di iOS 26 e iPadOS 26.

Tutte le novità degli iPhone 17 Pro e Pro Max in questo approfondimento, invece per tutto quello che è merso finora sul primo iPhone Air rimandiamo a questo articolo di macitynet.