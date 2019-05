Zynga presenta Game of Thrones Slots Casino per iPhone e Android

Gli sviluppatori di Zynga hanno annunciato la disponibilità di Game of Thrones Slots Casino su App Store e Google Play, versioni per Facebook e spiegando che presto questa versione arriverà anche nel negozio di app di Amazon.

Il gioco, neoarrivato nel repertorio casino social, trasporta i giocatori nel regno di Westeros per un’esperienza slot social, che trae ispirazione, ambientazione e personaggi dall’acclamata serie televisiva Game of Thrones della HBO.

Gli sviluppatori evidenziano “immersione nel dramma epico”, di “dialoghi coinvolgenti, “personaggi simbolici” e l’esuberante “tema musicale della serie”.

Dai momenti sospesi nel vuoto nei Seven Kingdoms a paesaggi e località tipo The Wall, la dinamica di gioco a slot propropone le atmosfere di fuoco e ghiaccio di Westeros e dei suoi più illustri abitanti, compresi Cersei, Jaime e Tyrion Lannister e componenti di House Stark Sansa, Arya e Jon Snow.

Funzioni social e chat nel gioco consentono ai giocatori di raggrupparsi per cercare la sede del potere e i premi relativi. Raggiungendo la casa o formandone una loro, i giocatori lavorano con i loro fratelli per creare una mappa interattiva dei Seven Kingdoms.

Nella sfida settimanale “Per il trono” le case sono chiamate a conquistare ogni territorio a turno, per governarli tutti a turno. Il giocatore della casa vincente che sta al vertice fino al termine della sfida guadagna il diritto di sedere sul Trono di Spade finché un nuovo sfidante non rivendica la corona.

Game of Thrones Slots Casino per iOS richiede iOS 11.0 o versioni successive; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 161,5MB e si scarica gratis dall’App store. Il gioco prevede meccanismi per gli acquisti in-app con pacchetti di moente da 1,09 euro, 2,29 euro e 3,49 euro.