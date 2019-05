Il sistema di retrovisori laterali digitali sarà di serie sulla Honda e elettrica

Honda ha confermato che il Sistema di retrovisori laterali digitali, già visto

sul prototipo di questa City Car full electric, sarà di serie sulla Honda e. Questa tecnologia, una novità nel segmento delle auto compatte, offre vantaggi in termini di stile, sicurezza, e aerodinamica.

I retrovisori laterali digitali sostituiscono i tradizionali specchietti laterali con videocamere compatte che proiettano immagini dal vivo su due schermi da 6” all’interno dell’abitacolo. Gli schermi sono integrati su entrambe le estremità del cruscotto, in posizione ergonomica, per garantire al conducente una visibilità ottimale senza distrazioni.

Una tecnologia di nuova generazione che, unita ai montanti anteriori integrati ai cristalli e alle maniglie a scomparsa delle portiere, contribuisce – tra e altre cose – a definire il design della versione di serie di Honda e. A differenza degli specchietti laterali tradizionali, le videocamere laterali digitali sono integrate nella carrozzeria senza sporgere oltre i passaruota.

Secondo il produttore questo contribuisce non solo a migliorare la visibilità ma, anche, a ridurre la resistenza aerodinamica di quasi il 90% rispetto ai retrovisori tradizionali, contribuendo a un miglioramento complessivo in termini di efficienza e autonomia dell’auto di circa il 3,8%. Viene, inoltre, considerevolmente ridotto il rumore del vento prodotto alle alte velocità dall’attrito dell’aria sugli specchietti tradizionali. Gli alloggiamenti delle videocamere sono realizzati con una forma specifica e un rivestimento idrorepellente per prevenire la formazione delle gocce d’acqua sulle lenti.

Il conducente potrà scegliere tra una “visuale normale” o una “visuale panoramica”, estendendo il campo visivo generalmente offerto dagli specchietti laterali tradizionali e riducendo i punti ciechi di circa il 10%, in “visuale normale”, e di circa il 50% nella “visuale panoramica”. Il sistema offre vantaggi anche quando si seleziona la retromarcia, con la comparsa sul display dell’abitacolo di linee guida che facilitano la manovra, oltre ad un angolo di ripresa che aumenta la visibilità posteriore.

I livelli di luminosità dei display interni vengono regolati automaticamente in base alle condizioni della luce naturale. Il produttore riferice che il Sistema di retrovisori laterali digitali è stato oggetto di numerosi test mirati a garantire una migliore visibilità in condizioni meteorologiche sfavorevoli, di scarsa luminosità o di guida notturna, tramite la funzione anti abbagliamento, affermando che questo offre al conducente una maggiore nitidezza degli oggetti circostanti rispetto alle immagini riflesse dagli specchietti laterali tradizionali.

La nuova City Car elettrica Honda e rappresenta una vidente innovazione per Honda in termini di design e tecnologia, e fa parte della strategia della Casa giapponese che mir a commercializzare in Europa, entro il 2025, solo vetture alimentate da propulsori alternativi. Il modello in queatione vanta un’autonomia, ai vertici del segmento, di oltre 200 km e una funzione di “ricarica veloce” capace di coprire fino all’80% della batteria in 30 minuti.

All’interno, l’abitacolo vanta un display touch personalizzabile sruttabile anche dai passeggeri come sistemi di Infotainment connesso e smart.

La versione di serie sarà presentata entro la fine dell’anno; da questa pagina è possibile registrarsi per otteenre informazioni sulla Honda e.