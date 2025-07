Eve Cam, la videocamera per interni con privacy europea a soli 99€ con Prime Day

Se siete alla ricerca di una videocamera di sorveglianza per interni che combini perfettamente sicurezza, privacy e integrazione con l’ecosistema Apple, la nuova Eve Cam di Eve Systems (ora parte del gruppo europeo ABB) è una delle opzioni più interessanti del momento. E con il prezzo scontato a soli 99€ durante il Prime Day, diventa anche un’occasione imperdibile.

Tecnologia migliorata e design aggiornato

Questa nuova versione della Eve Cam è stata rinnovata in molte aree chiave. A cominciare dalla connettività Wi-Fi potenziata, che garantisce maggiore stabilità del segnale anche in ambienti complessi. Migliora anche la visione notturna, ora più nitida e dettagliata, per monitorare la casa anche al buio totale. Il rilevamento del movimento è più preciso grazie ad algoritmi aggiornati che riconoscono meglio la presenza umana rispetto ad animali domestici o oggetti in movimento. Ultimo ma non meno importante, il passaggio alla connessione USB-C offre maggiore comodità e compatibilità con gli standard attuali.

Sicurezza europea e rispetto della privacy

Uno dei punti di forza di Eve Cam è la sua attenzione maniacale alla protezione dei dati personali. Non c’è archiviazione su cloud proprietario: tutto resta in locale o su iCloud, attraverso HomeKit Secure Video. Questo approccio garantisce che le registrazioni non siano accessibili da terze parti, nemmeno da Eve stessa.

Il fatto che Eve Systems faccia parte del gruppo ABB — azienda europea e quindi soggetta alle rigide normative GDPR — è un elemento rassicurante per chi dà priorità alla privacy e alla sovranità digitale. Nessun compromesso su sicurezza o integrità dei dati.

HomeKit al centro dell’esperienza

Eve Cam è progettata esclusivamente per l’ecosistema Apple HomeKit, e ciò significa integrazione nativa con iPhone, iPad, Apple TV e HomePod. Può attivarsi automaticamente quando lasci casa, inviare notifiche intelligenti, registrare solo quando rileva movimento e archiviare video in modo crittografato nel tuo iCloud.

In sintesi, con il prezzo Prime Day di soli 99€, la nuova Eve Cam diventa una delle videocamere HomeKit più sicure e affidabili del mercato. Una scelta che vale non solo per la qualità tecnica, ma anche per chi desidera controllare la propria casa senza cedere il controllo dei propri dati.