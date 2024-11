I migliori proiettori XGIMI in sconto per il Black Friday

Pubblicità

Il Black Friday è una buona occasione per fare acquisti all’insegna del risparmio, e a tal proposito anche per rinnovare l’esperienza di intrattenimento domestico con i proiettori XGIMI.

Una selezione dei migliori modelli dell’azienda è infatti scontata su Amazon: trovate diverse soluzioni per portare il cinema in casa e altre invece più indicate nell’utilizzo in mobilità.

Ad esempio la Serie Horizon S rappresenta una scelta di alto livello. Modelli come l’Horizon S Max e l’Horizon S Pro sono in grado di offrire immagini in 4K in ogni angolazione grazie al supporto rotabile integrato e mettono a disposizione tecnologie avanzate come Auto Focus, Auto Keystone continuo e Adattamento al Colore della Parete.

Un altro modello della stessa serie, l’Horizon Ultra, si distingue per le sue prestazioni in ambienti ampi e luminosi, il massimo quindi anche durante gli utilizzi diurni.

Chi invece cerca un dispositivo più compatto ma senza rinunciare alla qualità può approfittare degli sconti sui modelli Elfin ed Elfin Flip, ottimi per chi ha poco spazio ma desidera comunque una proiezione Full HD.

L’Elfin Flip è anche più leggero e versatile in quanto può proiettare immagini sia su pareti che soffitti. Entrambi i modelli sono equipaggiati con il sistema operativo XGIMI OS che integra applicazioni come Netflix e offrono audio con tecnologia Dolby Audio.

Della serie MoGo ci sono modelli come il MoGo 2, MoGo 2 Pro e MoGo 3 Pro che sono dotati di Android TV e quindi semplificano l’accesso ai contenuti di streaming. Il MoGo 3 Pro è persino dotato di Google TV e si può ricaricare tramite power bank.

XGIMI Halo+ è invece un proiettore da portare ovunque: è alimentato da una batteria e proietta in risoluzione Full HD. È anche facile da usare perché integra i pulsanti per Netflix e Assistente Google.

La promozione

Quelle appena citate sono soltanto alcune delle offerte di XGIMI in corso al Black Friday di Amazon. Di seguito trovate un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione: