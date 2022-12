17,5 milioni di euro dal Consiglio europeo per l’accumulo CO2 Battery

Energy Dome, la società produttrice di CO2 Battery, una soluzione di accumulo energia a lunga durata, ha fatto sapere di aver ottenuto dal Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) un finanziamento da 17,5 milioni di euro, il maggior importo mai stanziato dal programma.

L’EIC Accelerator è un programma di finanziamento che sovvenziona innovazion in aree strategiche, come quella dell’accumulo energia. L’investimento sarà realizzato tramite l’EIC Fund, un’entità di proprietà della Commissione europea che opera per l’assegnazione di sovvenzioni e partecipazioni azionarie dirette in aziende che propongono soluzioni cleantech promettenti.

L’accumulo energia a lungo termine è l’anello mancante per la piena decarbonizzazione del mercato dell’energia, perché aumenta la flessibilità della rete e integra in modo sicuro ed efficiente le rinnovabili nelle reti elettriche mondiali. Attualmente si riscontra un significativo divario tecnologico nel mercato, e la CO2 Battery è indicata come soluzione ideale perché in grado di fornire accumulo energia ad alta efficienza, a costi competitivi e con l’utilizzo di componenti già disponibili e pronti all’uso.

CO2 Battery è un sistema di stoccaggio energetico a lungo termine che rende possibile da subito l’accumulo energia prolungato. Le proprietà dell’anidride carbonica promettono un sistema in grado di accumulare energia in modo efficiente e conveniente, con un ingombro di tipo modulare e indipendente dal sito.

Sono sfruttati componenti standard facilmente reperibili e già pronti provenienti da catene di approvvigionamento esistenti e affidabili, con un percorso che consente di immagazzinare enormi quantità di energia rinnovabile intermittente e accelerare la transizione energetica.