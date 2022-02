1MORE PistonBuds Pro, gli auricolari ANC con grande stile: bonus pre ordine a 44,99 euro

Arrivano i nuovi auricolari 1MORE, già in pre ordine, con le prime spedizioni pronte già per il 17 febbraio. Prendono il nome di 1MORE PistonBuds Pro, e avranno un prezzo esclusivo di 49,99 euro durante la prevendita, che però arriva addirittura a 44,99 euro. Ecco come.

Gli auricolari avranno un listino di 69,99 euro, ma per il periodo di prevendita si acquistano a 49,99 euro. Inoltre, con un deposito di 5 euro sulle prevendite, si riceveranno ulteriori 5 euro di buono, così da pagare gli auricolari 44,99 euro.

Tra le principali caratteristiche di questi auricolari il supporto alla cancellazione attiva del rumore fino a 38dB. PistonBuds Pro utilizza la tecnologia ANC QuietMax, in grado di bloccare efficacemente il rumore ambientale. Godono anche della Modalità Trasparenza + Modalità WNR, così da poter parlare con le persone nelle vicinanze

o ascolta altri suoni importanti intorno, senza dover rimuovere gli auricolari dalla sede auricolare. Inoltre, grazie alla tecnologia WNR (Wind Noise Resistance), gli auricolari permetteranno di sopprime il fruscio causato dal vento durante le conversazioni.

All’interno propongono un driver dinamico da 10 mm a gamma completa, così da potersi godere bassi potenti. Sfruttano la più recente tecnologia Bluetooth 5.2, e sfruttano la compagino app anche per attivare la modalità di gioco a bassa latenza.

Ancora, tra le altre caratteristiche, la presenza di quattro microfoni con algoritmo DNN, due microfoni in ciascun auricolare e un DNN intelligente (Deep Neural Rete) che lavorano insieme per filtrare il rumore ambientale, offrendo chiamate cristalline.

A livello di autonomia non temono confronti, assicurando una riproduzione fino a 30 ore, con supporto alla ricarica completa. Questo risultato si raggiunge grazie al case di ricarica, mentre con una sola ricarica si arriva a a 7,5 ore con ANC disattivato.

PistonBuds Pro godono della certificazione IPX5, dunque resistenti ad acqua e al sudore.

Potete acquistare 1MORE PistonBuds Pro direttamente a questo indirizzo, a partire da 44,99 euro, sfruttando il bonus pre ordine.