Giornata Nazionale del gatto, i consigli per viziare l’amico felino

Il 17 febbraio ricorre la Festa Nazionale del Gatto, perciò chi ne ha uno avrà un valido motivo per viziarlo ulteriormente. Per l’occasione, Amazon ha pensato bene di proporre una serie di giocattoli e accessori utili a questo scopo, che vi segnaliamo attraverso questo articolo.

Ma prima, un po’ di storia: nel nostro paese questa celebrazione si ripete da oltre trent’anni. E’ nata dal referendum che nel 1990 la giornalista gattofila Claudia Angeletti propose tra i lettori della rivista “Tuttogatto” per stabilire il giorno da dedicare a questi animali: la proposta vincitrice fu quella della signora Oriella Del Col che così motivò la sua idea nel proporre questa data che racchiude molteplici significati.

Innanzitutto, febbraio è il mese del segno zodiacale dell’ Acquario, ossia degli spiriti liberi ed anticonformisti come quelli dei gatti che non amano sentirsi oppressi da troppe regole. In secondo luogo, tra i detti popolari febbraio veniva definito “il mese dei gatti e delle streghe” collegando in tal modo gatti e magia: da qui il giorno 17 che, nella tradizione italiana, è sempre stato ritenuto un numero portatore di sventura, stessa fama che, in tempi passati, è stata riservata al gatto. E adesso una curiosità: la sinistra fama del 17 è determinata dall’anagramma del numero romano che da XVII si trasforma in “VIXI” ovvero “sono vissuto”, di conseguenza “sono morto”. Non così per il gatto che, per leggenda, può affermare di essere vissuto vantando la possibilità di altre vite. Il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”.

In varie città d’Italia si festeggia questa giornata con iniziative artistiche o di solidarietà a favore di questi animali e come dicevamo anche Amazon non si fa scappare l’occasione: «al nostro fianco, nella missione di celebrare un compagno tanto attraente quanto esigente, Amazon offre moltissime proposte gourmet, accessori e soluzioni per prendersi cura del suo benessere». Eccoli qui di seguito:

