2N IP Style è il citofono smart premiato con il Red Dot Design Award

I nostri lettori conoscono già i citofoni smart di 2N che integrano al massimo livello la tecnologia IP con accessi di sicurezza, centralini telefonici e telecamere: nelle settimane scorse abbiamo pubblicato la recensione del best seller IP Verso con accesso Bluetooth e RFID. Il protagonista della notizia delle ultime ore è invece il nuovo arrivato 2N IP Style che presenta il top delle caratteristiche dell’azienda di comunicazioni sia dal punto di vista tecnologico che del design di prodotto.

2N IP Style si basa su due elementi principali: la barra orizzontale nella parte superiore che ospita glialtoparlanti “invisibili” e la telecamera ad altissime prestazioni (con riprese full HD con ampia gamma dinamica – WDR) mentre sotto la barra troviamo un sottile touchscreen in vetro temperato.

Il touchscreen da ben 10″ come elemento di interazione è una primizia nel mercato dei videocitofoni, sia per le sue dimensioni che per la totale assenza di pulsanti. Il vetro vanta una certificazione di protezione IP65 e IK08 che ne dimostra la solidità ed è stato collaudato per resistere facilmente a forti piogge, ambienti polverosi e ovviamente agli atti vandalici.

Anche qui come per IP Verso è possibile sfruttare le possibilità di autenticazione RFID e la citata Wavekey attraverso il vostro smartphone iOS o Android.

Il Red Dot Design Award, uno dei premi più prestigiosi nel campo del design di prodotto è anche una ricompensa per la decisione di 2N di investire il 14% del fatturato in Ricerca e Sviluppo e di integrare gli aspetti di design fin dalle prime fasi del processo di progettazione del prodotto.

2N IP Style integra funzionalità all’avanguardia grazie alla nuova tecnologia di accesso mobile WaveKey. Sfrutta, inoltre, la potenza di elaborazione del processore AXIS ARTPEC-7 ed è stato realizzato per essere il videocitofono più elegante sul mercato.

2N IP Style aveva ricevuto un altro riconoscimento prestigioso con vittoria come CE Pro BEST (Best Electronics Systems Technologies) al CEDIA Expo di Indianapolis e due precedenti Red Dot Design Award per altri due prodotti dell’azienda: il citofono 2N Helios IP Verso e l’unità di risposta 2N Indoor Touch.

Claudio Bellino, Country Manager Italia di 2N, ha dichiarato: “I Red Dot Awards sono gli Oscar del mondo del design, quindi questo è un grande momento per 2N. Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento perché non premia soltanto l’estetica del 2N IP Style, ma la sintesi tra funzionalità di fascia alta e design elegante, che eleva lo status degli edifici in cui viene installato. Nel nostro settore, questo è il vero significato di innovazione”.

2N IP Style è in grado di sfruttare tutto l’ecosistema di 2N la gestione software che permette l’integrazione con l’infrastruttura di uffici ed appartamenti e da oggi la possibilità di una comunicazione visuale a due via anche dal punto di accesso principale dell’edificio.

Per saperne di più vi rimandiamo alla pagina di 2N dedicata al prodotto.