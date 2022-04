Dove scaricare i manuali ufficiali per riparare gli iPhone

Apple ha attivato il programma Self Service Repair per iPhone che consente di riparare da soli alcuni modelli di iPhone senza bisogno di rivolgersi a terze parti, mettendo a disposizione guide, strumenti e parti di ricambio per riparare display, sostituire la batteria, Taptic Engine, fotocamera, ecc.

Sul Self Service Repair Store è possibile acquistare centinaia di ricambi e strumenti dedicati alla riparazione per iPhone 12, iPhone 13 e iPhone SE 3 per sostituire batteria, altoparlante inferiore, fotocamera, display, carrellino SIM e Taptic Engine. Oltre alle parti di ricambio, la Mela mette a disposizione anche manuali con le spiegazioni passo passo su come effettuare correttamente la sostituzione delle parti.

Per ottenere i manuali dedicati alla riparazione basta visitare il sito Self Service Repair di Apple; da qui, cercare “Repair manual” e individuare il manuale di proprio interesse. In alternativa di seguito trovate i link con i rispettivi manuali in formato PDF:

I manuali in PDF prevedono varie sezioni con le procedure da seguire, le viti da svitare, gli strumenti da sfruttare per accedere e completare l’operazione passo dopo passo. Apple vende dei kit ma i costi sembrano abbastanza alti e non sempre la riparazione appare così conveniente: il risparmio si traduce in vari casi in poche decine di dollari in meno rispetto ai costi richiesti per fare effettuare l’operazione nei Genius Bar dell’Apple Store.

Ricordiamo che in ogni caso Apple precisa che Il Self Service Repair (al momento attivato limitatamente al territorio americano) è destinato a utenti/tecnici che hanno “conoscenze ed esperienza per riparare i dispositivi elettronici”. A chi non ha esperienza in merito, la Mela consiglia di visitare un centro di assistenza con tecnici certificati che utilizzano parti Apple originali.