Il 30 ottobre i primi dati di vendita di iPhone 17

Apple presenterà il 30 ottobre i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2025, evento durante il quale dovremmo conoscere i primi dati di vendita su dispositivi quali iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, Apple Watch Series 11 e AirPods Pro 3.

Lo scorso trimestre (Q3) si è chiuso il 28 giugno 2025, con un fatturato trimestrale pari a 94 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente.

A pesare sui risultati di quest’anno, gli effetti delle tariffe di Trump. Durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre il CEO di Apple, Tim Cook, aveva indicato che l’azienda aveva sostenuto costi per circa 800 milioni di dollari (cifra leggermente inferiore ai 900 milioni che l’azienda aveva previsto a maggio) a causa dei dazi, prendendo un costo aggiuntivo di ben 1,1 miliardi di dollari per il trimestre che si è concluso a settembre.

“La maggior parte dei dazi che abbiamo pagato”, aveva riferito Cook, “erano quelli legati all’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) che hanno colpito all’inizio dell’anno, relativi alla Cina”. I dazi interessano molti dispositivi Apple prodotti da paesi quali Cina, India e Vietnam. Nei mesi passati l’azienda ha accelerato la diversificazione della catena produttiva, con una maggiore presenza in India e Vietnam.

L’offensiva di Trump intanto prosegue, con negoziati aggressivi e sanzioni mirate contro le società che non intendano spostare la loro produzione sul suolo americano.

A influire sui dati saranno ovviamente performance di vendita dei nuovi dispositivi dal momento che i risultati in questione includono i primi giorni di iniziale disponibilità dei dispositivi.

Apple fornirà l’audio streaming live della conference call sui risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2025 a partire dalle 23 ora italiana del 30 ottobre. Come sempre pubblichermo dati e dettagli dopo la presentazione.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.