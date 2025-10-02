Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte » Sensore di movimento Zigbee con autonomia 18 mesi a solo 1 €
OfferteOfferte Hardware e Mondo Tech

Sensore di movimento Zigbee con autonomia 18 mesi a solo 1 €

Di Pubblicità
Sensore di movimento Zigbee con autonomia 18 mesi a solo 1 € - macitynet.it

Per migliorare la sicurezza domestica potrebbe bastarvi solo 1 €. Non è uno scherzo, ma trattasi dell’offerta irripetibile in corso su un sensore di movimento compatibile con i principali ecosistemi domotici grazie al protocollo Zigbee.

Va detto che per funzionare correttamente il sensore richiede un hub Zigbee, ovvero un gateway che consente l’integrazione con altri dispositivi della rete. Ma una volta configurato, è possibile collegarlo ad altri dispositivi Smart presenti in casa come luci, sirene o telecamere, e a quel punto creare scenari di automazione personalizzati e reattivi.

Ad esempio potreste usarlo per accendere automaticamente le luci al rilevamento di un movimento o di inviare notifiche push in caso di attività sospetta, anche quando non si è in casa.

Sensore di movimento Zigbee con autonomia 18 mesi a solo 1 € - macitynet.it

Nell’app abbinata viene anche stilata una cronologia delle attività rilevate dal sensore, che può essere utile per monitorare l’uso degli spazi domestici nel tempo o verificare eventuali movimenti durante la propria assenza.

Il sensore utilizza la tecnologia a infrarossi passivi (PIR) per rilevare il movimento di persone o animali, con un angolo di rilevamento di 120° e un raggio di azione fino a 5 metri. Quindi è adatto per corridoi, ingressi o altre aree in cui si desidera un monitoraggio discreto ma efficace.

Ad alimentarlo c’è una batteria CR2450 (inclusa in dotazione) che gli permette di funzionare per un massimo di 18 mesi prima di doverla sostituire. Datosi che è piuttosto compatto (misura circa 3,5 x 3,5 x 2,5 cm) si installa anche in spazi ridotti, e non servono particolari attrezzi perché si può fissare anche col nastro biadesivo incluso.

Sensore di movimento Zigbee con autonomia 18 mesi a solo 1 € - macitynet.it

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

Festa delle Offerte Prime - macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma molti sconti sono già partiti e alcuni continueranno per qualche giorno. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utiili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet.it e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte in anticipo

Offerte Amazon in anticipo

Di più

  • Tutte gli sconti per la festa delle Offerte Prime sono raccolti in questa pagina;
  • Per le offerte lampo iscriviti ai nostri due canali Telegram dedicati alla Tecnologia e a tutto-il-resto;
  • Gli sconti TOP sono a rotazione nel banner in alto, con specialità Apple;
Articolo precedente
Google Home Premium è il futuro della smart home a pagamento

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.