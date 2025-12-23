4K gratis sul digitale terrestre: ecco come vedere film e serie tv senza spendere un centesimo

Il trucco che non tutti conoscono e che può tornare utile per guardare film e serie tv in alta definizione in modo completamente gratuito

E’ ormai chiaro che il digitale terrestre è destinato ad evolversi sempre di più, se fino a qualche anno fa alcune funzioni sembravano impensabili, oggi non è più così. I cambiamenti avverranno fino alla data dello switch off al DVB-T2, momento in cui ci saranno una serie di novità.

Novità chiaramente studiate per migliorare la visione e dunque avere un’offerta sempre più ricca e soprattutto gratuita. Tra queste sarà possibile visionare alcuni canali in 4K senza dover spendere nulla.

Come vedere canali 4K in modo completamente gratuito

Obiettivo dell’ultimo switch off sarà quello di migliorare notevolmente la qualità di trasmissione, cosa che già è cambiata nel corso degli anni. Ma la cosa che più farà piacere ai telespettatori è la possibilità di guardare diversi canali in 4K in forma completamente gratuita.

Parliamo di una definizione di altissimo livello, cosa che generalmente ha un costo e che, invece, con un digitale terrestre di ultima generazione, sarà completamente gratuita. Con lo switch off al DVB-T2, infatti, alcune emittenti saranno in grado di trasmettere in 4K, offrendo così una qualità elevatissima. Quali saranno le emittenti che offriranno questo notevole plus?

Prima tra tutti ci sarà la Rai che ha già un canale ibrido sul digitale terrestre, offrendo la possibilità di guardare la televisione in 4K, come è accaduto con eventi di un certo livello, quali il Festival di Sanremo o la Prima della Scala. Ma come si potranno vedere questi canali in 4K? E’ necessario avere una Smart TV che sia compatibile, poiché la modalità di visione sarà la HbbTV, che utilizza la connessione a Internet. Anche su Tivùsat sono presenti alcuni canali in 4K, come MyZen 4K e TravelXP 4K.

Se si possiede già un televisore di ultima generazione e si vuole vedere il canale Rai in 4K, basterà effettuare una ricerca automatica e aspettare che compaia Rai 4K, se il dispositivo ha già l’HbbTV abilitato si potrà procedere, altrimenti è necessario abilitarlo attraverso le impostazioni del televisore. Poi bisogna impostare su ON l’avvio automatico e ci si potrà godere contenuti televisivi di altissima qualità.

L’offerta sul digitale terrestre di canali in 4K dovrebbe aumentare con l’ultimo switch off, dunque tra un po’ potremmo vedere anche più contenuti ad alta risoluzione senza costi aggiuntivi.