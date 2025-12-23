Facebook Twitter Youtube
Avviatore a batteria per auto, solo 38,49 € con sconto nel carrello

Avviatore a batteria per auto nexpow

Su Amazon trovate in offerta NEXPOW Avviatore Batteria Auto 2000A, pensato per chi cerca una modo per non restare a piedi, con un accessorio d’emergenza. Il costo scende a 38,49€ grazie allo sconto automatico del 45% applicato nel carrello, in calo rispetto ai 69,99€ di listino.

Design robusto e protezioni di sicurezza integrate

Il NEXPOW Avviatore Batteria Auto 2000A è dotato di una struttura portatile e resistente, adatta all’uso in diversi contesti, dai viaggi alle emergenze domestiche. Il sistema di sicurezza integra 8 protezioni intelligenti, tra cui la protezione da inversione di polarità, cortocircuiti, sovraccarico e scintille. Il pannello di controllo segnala eventuali errori tramite indicatori acustici e visivi, riducendo il rischio di utilizzi impropri. È quindi adatto anche a chi non ha particolare esperienza con dispositivi di avviamento auto.

Funzione power bank e torcia LED di emergenza

Oltre alla funzione principale, questo dispositivo può essere utilizzato come power bank portatile: dispone di due porte USB 3.0 per la ricarica rapida di smartphone, tablet e altri accessori, con output fino a 5V/3A. La torcia LED integrata include tre modalità (luce continua, strobo e SOS), risultando utile in situazioni di emergenza o attività notturne all’aperto. L’autonomia della batteria consente di avviare il veicolo fino a 30 volte con una singola carica.

Utilizzo flessibile per più veicoli e condizioni meteo

Compatibile con la maggior parte dei veicoli a 12V, motori a benzina fino a 7,5 litri e diesel fino a 6,0 litri, l’avviatore NEXPOW è adatto non solo per automobili, ma anche per camion, moto, trattori e tosaerba. Funziona anche in condizioni climatiche difficili, con piena operatività tra -20°C e +60°C. Grazie alla valigetta inclusa, può essere trasportato e riposto facilmente nel bagagliaio, diventando un accessorio utile per la sicurezza in viaggio o nei tragitti quotidiani..

Il prezzo di listino di questo avviatore è di 69,99€, ma applicando lo sconto automatico del 45% nel carrello il costo finale è di 38,49€ su Amazon.

