Cloudflare, Apple al terzo posto nella classifica del traffico dai servizi internet

CloudFlare, società statunitense che si occupa di content delivery network (rete per la consegna di contenuti), servizi di sicurezza internet e DNS distribuiti, ha pubblicato il suo conseuto rapporto con le tendenze dell’anno e dal report in questione Apple si colloca al terzo posto nella classifica dei servizi Internet, che elenca i principali servizi online in base alla loro popolarità, tenendo conto dei dati di servizi di server di nomi di dominio (DNS).

Dal report emerge che Apple è rimasta saldamente aggrappata al 3° posto per la maggior parte dell’anno, collocandosi sul podio dopo Google e Facebook, superando TikTok. La Mela è stata in competizione con Microsoft per alcuni giorni d’estate, ma nonostante gli scambi di posti, ha alla fine ottenuto la medaglia di bronzo. Nel frattempo, TikTok si è collocata all’8° posto mentre Microsoft ha fatto progressi rispetto al 2024.

Il peso di Apple.com non si limita ala home page che funge da porta d’ingresso a una costellazione di servizi. Cloudflare sottolinea che altri domini Apple (in particolare quelli legati a iCloud) sono contabilizzati in modo indipendente.

Per quanto riguarda i dispositivi mobili, Cloudflare stima che i dispositivi iOS sono responsabili del 35% del traffico mobile mondiale nel 2025, una cifra in leggero aumento anno su anno (+2 punti). Android vanta ben il 65% del traffico. Interessante notare come a Monaco di Baviera iOS vanti un market share altissimo (70%), molti in altre realtà più del 90% di market share è dominato da dispositivi Android.

Altro dato di rilievo è l’aumento del traffico mondiale, cresciuto del 19% nel 2025; interessante anche i dati che riguardano il traffico da Starlink, raddoppiato. Google rimane il motore di ricerca numero uno, seguito a grande distanza da Bing, Yandex, Baidu e DuckDuckGo. L’Europa domina il mondo in termini di velocità e qualità di Internet con le velocità di download medie più elevate, mentre la Spagna si posiziona al primo posto della classifica.

Due terzi del traffico nel 2025 sono partiti da Chrome; Safari di Apple si colloca al secondo posto con il 15,4% delle quote di mercato. I due browser sono seguiti da Microsoft Edge (7,4%), Mozilla Firefox (3,7%) e Samsung Internet (2,3%). Safari rimane di gran lunga il più popolare su iOS: meno dell’1% delle richieste proviene da DuckDuckGo, Firefox o dal cinese QQ Browser.