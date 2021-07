5 nuovi prodotti Xiaomi AIoT: dal router alla friggitrice ad aria

Xiaomi ha presentato il 26 luglio 5 nuovi prodotti AIoT, che hanno l’obiettivo di migliorare diversi aspetti della vita smart quotidiana di ciascuno, con periferiche da utilizzare sia all’interno della casa, che fuori dalle mura domestiche. Ecco di che si tratta.

Il primo dispositivo presentato è il Mi Router AX9000. Si tratta del primo router Tri-Band WI-FI 6 dell’azienda dotato di un processore Qualcomm Hexa-core. Propone il supporto a una banda 4GHZ e due bande 5GHZ, ed è certamente un prodotto di punta di Xiaomi, che permette di offrire esperienze ottimizzate anche per il gaming, senza senza interruzioni anche quando ci sono più dispositivi smart collegati contemporaneamente.

A seguire, sempre dedicato al mondo dei videogiochi è il monitor Mi 2K Gaming da 27 pollici. Si tratta di uno schermo con risoluzione QHD 2560 x 1440 e una frequenza di aggiornamento di 165Hz, dunque per immagini super fluide, appositamente studiato per i giocatori.

Mi Smart Air Fryer 3.5L è il terzo accessorio presentato. Si tratta di una friggitrice ad aria, per chi non vuole rinunciare ai piccoli piaceri della tavola, ma al tempo stesso, guardando anche alla linea e ad un stile di vita più sano. La nuova friggitrice firmata Xiaomi rende la cottura semplice e healthy, il tutto, senza aggiungere olio.

Nuovo anche il Mi Electric Scooter 3, certamente un compagno urbano per tutti i pendolari in giro per la città che offre un’esperienza utente e caratteristiche di sicurezza ulteriormente migliorate. Un corpo leggero che si rivela molto pratico in città e un design migliorato con chiusura in 3 fasi per trasportarlo ovunque.

Ultime, ma non ultime, le Redmi Buds 3 Pro. In questo caso si tratta di un paio di auricolari con esperienza sonora coinvolgente grazie alla presenza delle modalità ANC ibrida e Trasparenza e supporto Bluetooth 5.2 per la connettività dual-device stabile, per passare facilmente dalla visione di un video sul PC a una chiamata sullo smartphone.

