A IFA 2019 Poly presenta la nuova linea di auricolari senza fili per sportivi e non

A IFA 2019 in corso Plantronics, noto produttore di periferiche audio, annuncia la sua nuova linea di cuffie e auricolari senza fili per tutti: da chi si allena, a chi ama ascoltare la musica in ufficio. Tanti i nuovi modelli presentati, tra BackBeat PRO 5100, BackBeat FIT 3200 e BackBeat FIT 3150, oltre a BackBeat FIT 6100, nuova soluzione over-the-head.

La famiglia BackBeat di Plantronics punta molto su connettività affidabile e tecnologia innovativa, oltre a comfort, vestibilità, e durata delle cuffie e della batteria, che dovrebbe assicurare un ascolto per tutta la giornata. Sono studiate un po’ per tutti i gusti, da chi ama il fitness, a chi ascolta musica in ufficio, o desidera effettuare chiamate telefoniche.

Il primo modello presentato è BackBeat PRO 5100, auricolari true wireless piccoli e leggeri. I più piccoli e leggeri che Poly abbia mai rilasciato. Progettati per gli utenti in movimento, offrono un suono stereo, con un design discreto. E’ completo di un set di quattro microfoni ad eliminazione del rumore, propone la tecnologia WindSmart che regola il rumore di fondo, e ogni auricolare può accumulare una carica fino a sei ore e mezza, più altre 13 ore di alimentazione con la custodia di ricarica tascabile.

Secondo modello è il BackBeat FIT 3200, studiato per chi ama il fitness. Si tratta di veri auricolari sportivi wireless, resistenti al al sudore e impermeabi con grado di protezione IP57. Godono della modalità “Awareness”, che permette agli utenti di ascoltare i suoni dell’ambiente circostante. Ogni auricolare ha fino a otto ore di ascolto, più altre 16 ore con il case di ricarica.

Terzo modello è il BackBeat FIT 3150, anche in questo caso auricolari sportivi wireless con grado di protezione IP57 e modalità Always Awar. Grazie alla custodia per il trasporto hanno una durata della batteria sufficiente ad alimentare una settimana di allenamento – fino a un totale di 24 ore.

L’ultima soluzione è invece over the head e prende il nome di Backbeat FIT 6100, progettate per lo sport, ma anche per la vita quotidiana. Godono di un archetto sportivo regolabile, di un design resistente all’acqua e al sudore classificato IPX5, driver angolati da 40 mm e padiglioni isolanti con modalità “Awareness” e durata della batteria fino a 24 ore.

Al momento le cuffie BackBeat PRO 5100 e BackBeat FIT 3200 sono disponibili in nero, mentre BackBeat FIT 3150 possono acquistarsi in Nero e Blu e Nero. Infine, BackBeat FIT 6100 sarà disponibile in Nero, Camouflage e Pepper Grey. Oltre a potersi acquistare su Plantronics.com, saranno presto anche su Amazon.

Qui sotto trovate le nuove cuffie fotografate dal vivo ad IFA 2019.

Il modello BackBeat PRO 5100 ha un listino di 179,99 euro, BackBeat FIT 3200 di 149,99 euro, mentre BackBeat FIT 3150 su sito ufficiale viene prezzato a 149,99 dollari. Infine, BackBeat FIT 6100, sul sito ufficiale si acquistano a 169,99 euro.